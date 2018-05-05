Анна Михалкова отмечает совершеннолетие сына: «Этот год один из самых сложных для меня»

Трудно поверить, но старшему сыну Анны Михалковой исполнилось 18 лет. «Я не знаю почему они так быстро пролетели. Я их не заметила. 18 лет выяснений отношений, ссор, примирений, разочарования, восхищения, открытий, а , главное, 18 лет дружбы и любви! Этот год один из самых сложных для меня, наверное просто потому что приходит время, когда моё участие в твоей жизни уже не так необходимо)) пришло время отпускать эту маленькую горячую ладошку которую я держала все эти годы)) мы всегда рядом, но дальше все уже зависит от твоего выбора! С днем рождения», — посвятила этому дню актриса пост в Instagram.

Второй сын Анны, Сергей, станет совершеннолетним в следующем году. У ребят также есть пятилетняя сестра Лида.

Фото: instagram