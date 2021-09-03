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Анна Михалкова наконец ответила на вопрос, как ей удалось похудеть

Ироничный совет артистки воспринимать всерьез не стоит.
Некоторое время назад звезда удивила поклонников неожиданным перевоплощением — она продемонстрировала точеную фигуру и собрала массу комплиментов. Отвечая на вопросы о том, как ей это удалось, артистка не удержалась от шуток.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна и Надежда Михалковы

Фото: @anikiti4na

Анна Михалкова наконец поделилась с поклонникам своим фирменным способом похудения. Некоторое время назад звезда удивила поклонников неожиданным перевоплощением — ей действительно удалось похудеть и похвастаться прекрасной формой. После этого поклонники буквально засыпали ее вопросами о том, как она это сделала. Анна решила немного пошутить.

«Тут меня все спрашивают, как похудеть. Открыла для себя новый способ. Покупаете на улице с рук немного сметаны и творога, съедаете… И далее удивительный мир бактериальной инфекции, которая чувствует себя как дома и совершенно не хочет с вами прощаться. Далее лекарства, антибиотики, диета, и вы выглядите шикарно. Берегите себя и других. UPD: уже здорова, советы по лечению не требуются, глазки не грустные».

Поклонники оценили чувство юмора звезды, хотя многие всерьез обеспокоились состоянием ее здоровья после перенесенной инфекции.

Ранее стало известно, что в Москве закончились съемки оригинального мини-сериала Надежды Михалковой «Номинация», в работе над которым Анна принимала участие вместе с сестрой. Сериал расскажет историю двух сестер-актрис (их сыграли Михалковы), дочерей известного кинорежиссера и драматурга, который неожиданно умирает. Теперь девушкам придется понять, как им жить дальше, и смириться с тиранией жестокой матери. Сестры снимают фильм о своей семье на бюджетные средства, а в ходе съемок оказываются вместе с матерью на съемочной площадке, что навсегда изменяет их отношения.

Мини-сериал снят для мультимедийного сервиса Okko.

Фото: Global Look press, Instagram Анны Михалковой

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