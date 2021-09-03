Анна Михалкова наконец ответила на вопрос, как ей удалось похудеть

Анна Михалкова наконец поделилась с поклонникам своим фирменным способом похудения. Некоторое время назад звезда удивила поклонников неожиданным перевоплощением — ей действительно удалось похудеть и похвастаться прекрасной формой. После этого поклонники буквально засыпали ее вопросами о том, как она это сделала. Анна решила немного пошутить.

«Тут меня все спрашивают, как похудеть. Открыла для себя новый способ. Покупаете на улице с рук немного сметаны и творога, съедаете… И далее удивительный мир бактериальной инфекции, которая чувствует себя как дома и совершенно не хочет с вами прощаться. Далее лекарства, антибиотики, диета, и вы выглядите шикарно. Берегите себя и других. UPD: уже здорова, советы по лечению не требуются, глазки не грустные».