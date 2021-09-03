Анна Михалкова наконец ответила на вопрос, как ей удалось похудеть

Анна Михалкова наконец ответила на вопрос, как ей удалось похудетьИроничный совет артистки воспринимать всерьез не стоит.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anikiti4na
Анна Михалкова наконец поделилась с поклонникам своим фирменным способом похудения. Некоторое время назад звезда удивила поклонников неожиданным перевоплощением — ей действительно удалось похудеть и похвастаться прекрасной формой. После этого поклонники буквально засыпали ее вопросами о том, как она это сделала. Анна решила немного пошутить.
«Тут меня все спрашивают, как похудеть. Открыла для себя новый способ. Покупаете на улице с рук немного сметаны и творога, съедаете… И далее удивительный мир бактериальной инфекции, которая чувствует себя как дома и совершенно не хочет с вами прощаться. Далее лекарства, антибиотики, диета, и вы выглядите шикарно. Берегите себя и других. UPD: уже здорова, советы по лечению не требуются, глазки не грустные».
Поклонники оценили чувство юмора звезды, хотя многие всерьез обеспокоились состоянием ее здоровья после перенесенной инфекции.
Ранее стало известно, что в Москве закончились съемки оригинального мини-сериала Надежды Михалковой «Номинация», в работе над которым Анна принимала участие вместе с сестрой. Сериал расскажет историю двух сестер-актрис (их сыграли Михалковы), дочерей известного кинорежиссера и драматурга, который неожиданно умирает. Теперь девушкам придется понять, как им жить дальше, и смириться с тиранией жестокой матери. Сестры снимают фильм о своей семье на бюджетные средства, а в ходе съемок оказываются вместе с матерью на съемочной площадке, что навсегда изменяет их отношения.
Мини-сериал снят для мультимедийного сервиса Okko.
Фото: Global Look press, Instagram Анны Михалковой
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