Анна Ковальчук прокомментировала роман младшей сестры с Гариком Харламовым
44-летняя звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук стала гостьей вечернего шоу Ивана Урганта, где ответила на вопросы ведущего о творческих планах и семейной жизни.
Иван не стал упускать возможности спросить актрису, что она думает о романе младшей сестры 28-летней Екатерины Ковальчук с 40-летним юмористом Гариком Харламовым.
Так как об отношениях коллег по сериалу «Гусар» ходит множество слухов, но официального подтверждения им нет, Анна решила не «выдавать» сестру и не говорить лишнего.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @annakovalchuk313/Instagram
Ответ актрисы был лаконичен и короток: «А не надо завидовать!»
Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов никак не комментируют свои отношения, но пара уже была не раз замечена вместе. Вместе с Софьей Таюрской и Ильей Прусикиным актеры отдыхали в Красной Поляне. А недавно посетили футбольный матч Россия – Бельгия в Санкт-Петербурге.
Пара выкладывает практически одинаковые фотографии мест, где они находятся на данный момент. Именно так пользователи и вычислили, что юморист и актриса проводят время вместе.
Напомним, что Гарик Харламов в 2020 году развелся со второй женой – звездой сериала «Интерны» Кристиной Асмус. Бывшие супруги воспитывают дочь Анастасию. Трудно не заметить, что внешне новая избранница резидента «Comedy Club» очень похожа на Асмус.
Фото и видео: Global Look Press, Starface, Instagram
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