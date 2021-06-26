Анна Ковальчук прокомментировала роман младшей сестры с Гариком Харламовым

Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов никак не комментируют свои отношения, но пара уже была не раз замечена вместе. Вместе с Софьей Таюрской и Ильей Прусикиным актеры отдыхали в Красной Поляне. А недавно посетили футбольный матч Россия – Бельгия в Санкт-Петербурге.

Пара выкладывает практически одинаковые фотографии мест, где они находятся на данный момент. Именно так пользователи и вычислили, что юморист и актриса проводят время вместе.

Напомним, что Гарик Харламов в 2020 году развелся со второй женой – звездой сериала «Интерны» Кристиной Асмус. Бывшие супруги воспитывают дочь Анастасию. Трудно не заметить, что внешне новая избранница резидента «Comedy Club» очень похожа на Асмус.