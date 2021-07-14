Анна Котова-Дерябина — о съемках в новом сериале: «Сценарий писали специально для меня»

«Такое со мной произошло в первый раз. Это очень лестно. У меня главная роль девочки-оторвы. Она хороша в своем деле (работает следователем), но одинокая и хочет любви. Это похоже на реальную жизнь», — рассказывает актриса.

Анна всегда мечтала быть востребованной артисткой и у нее это получилось. Она играет и в театре, и снимается сразу в нескольких фильмах. Она не скрывает, что такой график изматывает, но работа приносит удовольствие.

«Я шла к этому много лет. У меня сейчас есть проблема — выделить время на отдых. Но я этому рада. Почти три месяца я работала в Москве и в экспедиции. Приходилось постоянно летать туда-обратно, это выматывает. Сейчас выделила неделю на отдых. Если постоянно работаешь, теряется качество и понимание того, что ты делаешь», — отметила она. А ведь нужно еще соотносить работу и личную жизнь. Анна много лет счастлива в браке с музыкантом Иваном Дерябиным.

Российские зрители часто упрекают отечественный кинематограф в выпуске некачественной продукции. Анна с этим несогласна. «Да, есть сериалы невысокого качества, а есть такие, что сняты на уровне кино. И это уже вопрос вкуса зрителей — что им выбирать и смотреть», — говорит Анна.

Актриса не отрицает, что после стольких лет съемок только начала понимать глубину профессии. Но в то же время не исключает того, что однажды работа в кадре может надоесть. Тогда, по ее словам, можно переключиться на другую специальность, например, продюсирование.