Анна Хилькевич вышла в свет в одной лишь рубашке, и случился конфуз: «Это же надо так удачно одеться»
Фото: www.instagram.com/annakhilkevich/
Анна Хилькевич показала подписчикам свои неудачные и забавные фото. Звезда сериала «Универ» побывала на мероприятии, на котором появилась в котором платье-рубашке. Это все, что было на актрисе из одежды. С одной стороны мини-наряд подчеркнул стройность Хилькевич, а с другой — при порыве ветра — выставил ее не в лучшем свете, раздувшись на полный объем.
«Это ж надо так удачно одеться», — посмеялась Анна Хилькевич над собственным конфузом.
«Ну ладно, ладно. Все знают что изоляция была долгой и вкусной», «Самоирония», «Аня, ору», «Сейчас во всех новостях будут трубить о беременности», «Аня, вы брюки забыли надеть», «Очень красивая, с отличном вкусом и чувством юмора», «Но вы все равно красотка. В любом случае реальность не всегда такая, как нам кажется», «А где шорты?», «Мне кажется, что после самоизоляции это самый удачный наряд», «Вот это надуло», «Идеальная форма», — поддержали Анну в комментариях.
Фото и видео: Instagram Анны Хилькевич
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