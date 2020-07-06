Анна Хилькевич вышла в свет в одной лишь рубашке, и случился конфуз: «Это же надо так удачно одеться»

Анна Хилькевич показала подписчикам свои неудачные и забавные фото. Звезда сериала «Универ» побывала на мероприятии, на котором появилась в котором платье-рубашке. Это все, что было на актрисе из одежды. С одной стороны мини-наряд подчеркнул стройность Хилькевич, а с другой — при порыве ветра — выставил ее не в лучшем свете, раздувшись на полный объем.

«Это ж надо так удачно одеться», — посмеялась Анна Хилькевич над собственным конфузом.