Анна Хилькевич впервые открыто показала мужа на отдыхе в Дубае

Анна Хилькевич отдыхает с мужем и детьми в Арабских Эмиратах. Актриса выгладывает много фото и видео с отдыха. Подписчики Анны знают, что у нее на странице можно увидеть только ее саму и старшую дочь – трехлетнюю Арианну. Лицо младшей дочки Маши и супруга Артура Волкова она не показывает. Раньше она писала: «Хотите фото с мужем?», и публиковала совместный снимок, на котором лицо супруга закрыто. Но так было до недавних пор.
9 мая актриса сделала своеобразный подарок своим фолловерам: она опубликовала забавный видеоролик, на котором с Арианной играет папа. И его лицо отчетливо видно. Девочка сидит в лежаке и ест мороженое. Папа в это время из укрытия щекочет дочку.
Подписчики, как всегда, засыпали Анну Хилькевич и ее дочку комплиментами: «Какая хорошенькая», «Милашка», «Смешная». Многих умилило то, что девочка, несмотря на «помехи», от мороженного не отрывается.
Ранее актриса говорила, что отель они выбрали неудачный, но компания у них замечательная и отдых проходит хорошо.
Напомним, Анна вышла замуж в 2015 году. Первым мужем актрисы был директор по объектам телесериала «Барвиха» Антон Покрепа, брак распался через год.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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