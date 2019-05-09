Анна Хилькевич впервые открыто показала мужа на отдыхе в Дубае

Анна Хилькевич отдыхает с мужем и детьми в Арабских Эмиратах. Актриса выгладывает много фото и видео с отдыха. Подписчики Анны знают, что у нее на странице можно увидеть только ее саму и старшую дочь – трехлетнюю Арианну. Лицо младшей дочки Маши и супруга Артура Волкова она не показывает. Раньше она писала: «Хотите фото с мужем?», и публиковала совместный снимок, на котором лицо супруга закрыто. Но так было до недавних пор.

9 мая актриса сделала своеобразный подарок своим фолловерам: она опубликовала забавный видеоролик, на котором с Арианной играет папа. И его лицо отчетливо видно. Девочка сидит в лежаке и ест мороженое. Папа в это время из укрытия щекочет дочку.