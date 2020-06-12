Анна Хилькевич умилила фантов фото с дочками в одинаковых платьях: «До чего же хорошенькие»

«До чего же хорошенькие», «Подведи их отца к мангалу, если начнет подкидывать дровишки: значит армянки», «Крошечки», «Какие красотки, так похожи», «Старшая на мать похожа!️ Младшая в отца», «Красавицы, как мама», «Какие же хорошенькие они у вас получились», «Какие глаза», «Какие лапуськи», — умилились подписчики Анны.

Анна Хилькевич с августа 2015 года замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Брак стал для актрисы вторым. Первый ее брак с Антоном Покрепой продержался всего год.