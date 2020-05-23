Анна Хилькевич удивила поклонников короткими темными волосами: «Похожа на Юлю Волкову из "Тату"»

«Анна, подстричь ваши шикарные волосы)) это уму непостижимо)))», «Я смотрю, не могу понять. Что за парень знакомый», «Не узнала сначала», «Ну, неплохо. Для мальчика-подростка», «Милый паренек», «Вам все идет», «Похожа на Юлю Волкову из Tatoo», «Анна, выглядите шикарно, как обычно. Я думаю, стрижка эта вам к лицу», «Цвет волос и стрижка точно не ваше». «Вы и без пластики были красивые. Ну, это ваше решение», «Разницы не увидела, такая же красавциа, и со стрижкой в темном цвете… Тут как в той пословице — подлецу все к лицу, перефразируем — Анину красоту ничем не испортить», «Светлый больше и лучше подходит, длина так вообще, как у Рапунцель», — разошлись подписчики в комментариях.

Отметим, что некоторое время назад Анна Хилькевич призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов — актриса сделала маммопластику: «Сделала себе грудь. Сейчас хочу просто сохранить то, что есть».

А вам нравится такой образ Анны Хилькевич?