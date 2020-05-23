Анна Хилькевич удивила поклонников короткими темными волосами: «Похожа на Юлю Волкову из "Тату"»
Фото: Instagram Анны Хилькевич
33-летняя Анна Хилькевич не изменяет своему имиджу миловидной блондинки, однако ее часто подозревают в увлечении «пластикой». Новое фото, которое появилось в блоге актрисы, немало удивило подписчиков — Анна с короткими темными волосами позирует в белой рубашке с галстуком: «Я до пластики💪🏽 я до фильтров Снэпчата». Как выяснилось, это селфи было сделано на съемках сериала «Универ. Новая общага», принесшего Хилькевич популярность.
«Анна, подстричь ваши шикарные волосы)) это уму непостижимо)))», «Я смотрю, не могу понять. Что за парень знакомый», «Не узнала сначала», «Ну, неплохо. Для мальчика-подростка», «Милый паренек», «Вам все идет», «Похожа на Юлю Волкову из Tatoo», «Анна, выглядите шикарно, как обычно. Я думаю, стрижка эта вам к лицу», «Цвет волос и стрижка точно не ваше». «Вы и без пластики были красивые. Ну, это ваше решение», «Разницы не увидела, такая же красавциа, и со стрижкой в темном цвете… Тут как в той пословице — подлецу все к лицу, перефразируем — Анину красоту ничем не испортить», «Светлый больше и лучше подходит, длина так вообще, как у Рапунцель», — разошлись подписчики в комментариях.
Отметим, что некоторое время назад Анна Хилькевич призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов — актриса сделала маммопластику: «Сделала себе грудь. Сейчас хочу просто сохранить то, что есть».
А вам нравится такой образ Анны Хилькевич?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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