«Само очарование»: Хилькевич показала, как отметила день рождения дочери
Утро в семье Анны Хилькевич и ее супруга Артура Волкова началось с традиционных возмущений. Как это часто бывает, во время распаковки подарков, которые звезды любят показывать в своих соцсетях, братья и сестры именинников всегда переживают, что на их празднике презентов было меньше. Так и в этот раз: старшая дочка Арианна даже проснулась раньше сестры, чтобы проконтролировать весь процесс. 3-летняя Маша осталась довольна и с наслаждением залезла в коробку с нее ростом.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @annakhilkevich
Днем традиционно устроили небольшую вечеринку — на свежем воздухе сестры с друзьями-ровесниками насладились компанией приглашенных аниматоров в костюмах мультяшных героев. Родители тем временем, наблюдая за игрой девочек, пустились в пляс. Под зажигательные летние мелодии счастливые мама и папа устроили себе отдельное веселье.
Трогательно поздравили Машу мама с папой и в Instagram, на своей странице Анна Хилькевич опубликовала редкие фото девочки, а также первые кадры с торжества и подписала: «Нашей чудесной Машеньке исполнилось 3 годика. Она просто самое милое создание, что я когда-либо знала! И даже кризис 3-х лет с ее нежным и добрым характером меня не выматывает. Расти счастливой, доченька! Ты так полна любви к миру, и мы с папой сделаем все возможное, чтобы она в тебе сохранилась и возросла!», — написала счастливая родительница.
Напомним, что Анна счастлива в браке с Артуром с 2015 года. До этого у нее уже был опыт семейных отношений, актриса была замужем за Антоном Покрепой. Во втором союзе у Анны родились две чудесные дочери. И несмотря на то, что некоторое время назад в семье Хилькевич-Волковых был небольшой кризис, супруги его преодолели и сегодня выглядят еще счастливее, чем раньше.
Фото и видео: Instagram
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