«Само очарование»: Хилькевич показала, как отметила день рождения дочери

Трогательно поздравили Машу мама с папой и в Instagram, на своей странице Анна Хилькевич опубликовала редкие фото девочки, а также первые кадры с торжества и подписала: «Нашей чудесной Машеньке исполнилось 3 годика. Она просто самое милое создание, что я когда-либо знала! И даже кризис 3-х лет с ее нежным и добрым характером меня не выматывает. Расти счастливой, доченька! Ты так полна любви к миру, и мы с папой сделаем все возможное, чтобы она в тебе сохранилась и возросла!», — написала счастливая родительница.

Напомним, что Анна счастлива в браке с Артуром с 2015 года. До этого у нее уже был опыт семейных отношений, актриса была замужем за Антоном Покрепой. Во втором союзе у Анны родились две чудесные дочери. И несмотря на то, что некоторое время назад в семье Хилькевич-Волковых был небольшой кризис, супруги его преодолели и сегодня выглядят еще счастливее, чем раньше.