Анна Хилькевич призналась, как экономит время с утра: актриса спит с прической
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
35-летняя актриса опубликовала видео на своей странице в Instagram. В ролике Хилькевич лежит в кровати со сложной прической на голове.
Актриса сообщила фолловерам, что она только проснулась, а туго заплетенные волосы всю ночь доставляли ей дискомфорт. Но ради красоты и экономии времени мать двоих детей готова идти на жертвы.
Анна Хилькевич призналась, что спит в прической
«Не изменяю себе, сплю с прической, чтобы два дня подряд носить. Да, жмет, да, неудобно спать. Зато на следующий день экономия времени», — поделилась мыслями актриса.
Анна, помимо работы в многочисленных проектах, воспитывает двух дочерей — 3-летнюю Марию и 6-летнюю Ариану. Именно поэтому время для звезды очень ценно. Хилькевич старается не терять лишние минуты на сборы, а лучше потратит их на сон или поможет детям собраться в сад.
В плотном графике актриса успевает тщательно следить за своей внешностью и фигурой. Анна выглядит намного моложе своего возраста благодаря правильному питанию и балансу между отдыхом и работой.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press