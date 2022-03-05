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Анна Хилькевич призналась, как экономит время с утра: актриса спит с прической

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала, что иногда ради здорового сна ей приходится идти на хитрости. Актриса предпочитает лечь спать с готовой прической, чтобы утром проснуться позже.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Хилькевич

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

35-летняя актриса опубликовала видео на своей странице в Instagram. В ролике Хилькевич лежит в кровати со сложной прической на голове.

Актриса сообщила фолловерам, что она только проснулась, а туго заплетенные волосы всю ночь доставляли ей дискомфорт. Но ради красоты и экономии времени мать двоих детей готова идти на жертвы.

Анна Хилькевич призналась, что спит в прической

«Не изменяю себе, сплю с прической, чтобы два дня подряд носить. Да, жмет, да, неудобно спать. Зато на следующий день экономия времени», — поделилась мыслями актриса.

Анна, помимо работы в многочисленных проектах, воспитывает двух дочерей — 3-летнюю Марию и 6-летнюю Ариану. Именно поэтому время для звезды очень ценно. Хилькевич старается не терять лишние минуты на сборы, а лучше потратит их на сон или поможет детям собраться в сад.

В плотном графике актриса успевает тщательно следить за своей внешностью и фигурой. Анна выглядит намного моложе своего возраста благодаря правильному питанию и балансу между отдыхом и работой.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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