Анна Хилькевич призналась, как экономит время с утра: актриса спит с прической

«Не изменяю себе, сплю с прической, чтобы два дня подряд носить. Да, жмет, да, неудобно спать. Зато на следующий день экономия времени», — поделилась мыслями актриса.

Анна, помимо работы в многочисленных проектах, воспитывает двух дочерей — 3-летнюю Марию и 6-летнюю Ариану. Именно поэтому время для звезды очень ценно. Хилькевич старается не терять лишние минуты на сборы, а лучше потратит их на сон или поможет детям собраться в сад.

В плотном графике актриса успевает тщательно следить за своей внешностью и фигурой. Анна выглядит намного моложе своего возраста благодаря правильному питанию и балансу между отдыхом и работой.