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Анна Хилькевич показала самые первые фото младшей дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Хилькевич

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Актриса воспользовалась популярной услугой «Фотограф на родах».

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич следит за всеми родительскими трендами. Актриса, месяц назад родившая младшую дочь Марию, сохранила стволовые клетки из пуповины в специальном банке, а также воспользовалась услугами профессионального фотографа во время родов. Об опыте такой фотосессии молодая мама рассказала подписчикам своего Instagram, опубликовав несколько трогательных фотографий малышки: «Вы наверняка слышали про новую тему: «Фотограф на родах». Режет слух, да? Вот и я поначалу отнеслась к этому как минимум скептически))) а потом случайно наткнулась на аккаунт @perviykrik .... и тут я увидела все совсем по-другому😍🙌🏻...»

«...Это были живые истории, настоящие чувства, неподдельные эмоции....рождение, слезы счастья, любовь.... И так случается, что буквально на следующий день я знакомлюсь с основательницей этого интересного проекта Первый крик, фотографом Кадрией))) и я поняла- судьба! Поняла, что хочу, чтобы в нашей семье этот момент навсегда остался не только в памяти, но и в красивых, черно-белых снимках...! Вчера рассматривала получившиеся фото...и если меня уже накрывали эмоции(хотя прошло времени всего ничего), то я не представляю что будет лет через ...дцать)))😌 единственное о чем жалею- надо было и видео снять!(художественного характера, не документального))) К сожалению, я не могу показать все наши безумно трогательные кадры, ведь эта история очень личная и только наша❤️👨‍👩‍👧‍👧 спасибо большое фее Яне за те моменты, что останутся с нами навсегда))) Машеньке точно будет что показать)))».

Стоит отметить, что такой же услугой воспользовались и Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. В блоге футболиста появилось трогательное видео, снятое во время родов его супруги. Многие подписчики согласились с тем, что эти кадры — замечательная память о столь долгожданном и важном событии в жизни.

Фото и видео: instagram

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