Анна Хилькевич показала самые первые фото младшей дочери

«...Это были живые истории, настоящие чувства, неподдельные эмоции....рождение, слезы счастья, любовь.... И так случается, что буквально на следующий день я знакомлюсь с основательницей этого интересного проекта Первый крик, фотографом Кадрией))) и я поняла- судьба! Поняла, что хочу, чтобы в нашей семье этот момент навсегда остался не только в памяти, но и в красивых, черно-белых снимках...! Вчера рассматривала получившиеся фото...и если меня уже накрывали эмоции(хотя прошло времени всего ничего), то я не представляю что будет лет через ...дцать)))😌 единственное о чем жалею- надо было и видео снять!(художественного характера, не документального))) К сожалению, я не могу показать все наши безумно трогательные кадры, ведь эта история очень личная и только наша❤️👨‍👩‍👧‍👧 спасибо большое фее Яне за те моменты, что останутся с нами навсегда))) Машеньке точно будет что показать)))».

Стоит отметить, что такой же услугой воспользовались и Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. В блоге футболиста появилось трогательное видео, снятое во время родов его супруги. Многие подписчики согласились с тем, что эти кадры — замечательная память о столь долгожданном и важном событии в жизни.