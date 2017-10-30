Молодая мама рассказала, как совмещать множество дел и при этом выглядеть на все сто.

Молодая мама, актриса, диджей и с недавних пор бизнесвумен Анна Хилькевич умудряется потрясающе выглядеть, несмотря на колоссальную занятость. Знаменитость поделилась с порталом StarHit своими секретами красоты. По словам Анны, тайм-менеджмент — это залог успеха. В ее ежедневнике каждый день расписан поминутно, однако, актриса не только все успевает, но и находит время на общение с семьей: «После работы провожу время с мужем, обсуждаю дела, укладываю дочку – не замечаю, как наступает глубокая ночь». Кроме того, в семье Хилькевич есть обязательная утренняя традиция: «Мы с Аряшей и Артуром включаем музыку по утрам и танцуем! Такая у нас зарядка, и в то же время получаем заряд позитива»

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Ноя 12 2017 в 2:04 PST

Анна уверена, что сон — не только лучшее успокоительное, но и один из главных секретов красоты: «Признаюсь, выглядеть бодрой и цветущей непросто. Иногда сдаю позиции. В таких случаях важно как следует отдохнуть. Мне нужно спать хотя бы семь часов, но редко удается». Кроме того, актриса отмечает важность занятий спортом: «Спорт – неотъемлемая часть жизни. Без тонуса даже самое худое тело выглядит некрасиво». Няня, которая появилась в семье Анны Хилькевич, когда ее дочери Арианне исполнилось четыре месяца, помогает вести домашнее хозяйство. Актриса признается, что времени на готовку практически не остается. «Сейчас чаще заказываем из ресторана, либо няня готовит, иначе не выживем. Я и так уже исхудала, просто не успеваю или забываю поесть. За последний месяц скинула 2 килограмма», — цитирует Анну StarHit.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Окт 30 2017 в 5:30 PDT