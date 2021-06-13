Анна Калашникова лишилась багажа, стоимостью 3,5 млн рублей: «Верю в лучшее»
37-летняя певица и телеведущая Анна Калашникова посетила в городе на Неве Петербургский международный экономический форум, после которого она должна была вылететь на другое мероприятие.
Уже находясь в аэропорту, модель узнала, что ее рейс отменили после того, как несколько раз переносили время. Вместе с этим, багаж девушки таинственным образом исчез, и никто из работников аэропорта не смог помочь ведущей найти ее вещи.
Стоимость ущерба, по подсчетам Анны, составляет около 3,5 миллиона рублей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Чемодан звезды был наполнен дорогими вещами.
«Я ждала вылет несколько часов, постоянно переносили время. В итоге рейс вообще отменили, но возникла новая проблема — потеряли мой багаж. Несколько часов я ждала хоть каких-то новостей, но в итоге на данный момент багаж пока не нашли. Верю в лучшее», – отметила певица.
В чемодане находились брендовая одежда, сумки, обувь и техника для укладки волос. Певица вспоминала, что среди вещей находились несколько жакетов французской марки Balmain, стоимость каждого примерно 300 тысяч рублей, дорогие сумки по 250 тысяч каждая и украшения.
Фото и видео: Global Look Press
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