Анна Калашникова лишилась багажа, стоимостью 3,5 млн рублей: «Верю в лучшее»

37-летняя певица и телеведущая Анна Калашникова посетила в городе на Неве Петербургский международный экономический форум, после которого она должна была вылететь на другое мероприятие.

Уже находясь в аэропорту, модель узнала, что ее рейс отменили после того, как несколько раз переносили время. Вместе с этим, багаж девушки таинственным образом исчез, и никто из работников аэропорта не смог помочь ведущей найти ее вещи.

Стоимость ущерба, по подсчетам Анны, составляет около 3,5 миллиона рублей.