«Анна и танцы»: Константин Богомолов показал увлечения 10-летней дочери

«Непосредственная и старательная одновременно», «Тот случай, когда даже малейший намек на профиль выдает, чей киндер», «Да уж, какой тут теннис. Огонь!», «Папина доча», «Очень ей идет этот стиль танца», «Умничка», «Крутышка», — прокомментировали подписчики.

Дарья Мороз рассказывала, что Анна занимается теннисом, но он ее не сильно впечатляет. «Она ходит для общего развития, а не для победы на турнирах», — рассказывала актриса.

Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись в 20148 году, но остались друзьями ради общего ребенка. Поклонники пары были уверены, что развод произошел из-за романа режиссера с Ксенией Собчак, но Дарья Моро опровергла эту информацию, заявив, что отношения в семье разладились задолго до этого.

В сентябре 2019 года Константин Богомолов женился на Ксении Собчак, с которой был знаком много лет до этого. «Во время первой встречи он показался мне ужасно скучным и занудным», — признавалась Ксения. После интервью их пути разошлись на несколько лет, а роман начался в 2018-м. Теперь телеведущая уверена, что ее супруг — самый умный и талантливый в мире человек.