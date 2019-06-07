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Анна Чурина, Наталья Лесниковская и другие звезды на премьере комедии «Я не такой! Я не такая!»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Чурина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В Москве состоялась премьера комедийной драмы «Я не такой! Я не такая!» режиссера Руслана Паушу.

Представили картину на закрытом показе в «Афимолл Сити» первым зрителям режиссер Руслан Паушу и актеры, исполнившие в ней главные роли: Анна Чурина, Кристина Бабушкина, Рената Пиотровски, Наталья Лесниковская, Филипп Рейнхардт и Тимур Боканча.

По сюжету, три подруги — Вера, Люба и Надя встречаются в загородном доме, чтобы отметить помолвку Нади, но во время празднования они узнают, что их любимые мужчины пользуются услугами одной и той же девушки легкого поведения. Кажется, женский идеальный мир разрушен навсегда... Отчаявшись, девушки решаются вызвать разлучницу на дом под видом клиенток, и девичник обретает совершенно неожиданный поворот. Посмотреть картину в кино можно с 13 июня. Купить билеты можно здесь.

Текст: Ангелина нежная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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