Анна Чурина, Наталья Лесниковская и другие звезды на премьере комедии «Я не такой! Я не такая!»

Представили картину на закрытом показе в «Афимолл Сити» первым зрителям режиссер Руслан Паушу и актеры, исполнившие в ней главные роли: Анна Чурина, Кристина Бабушкина, Рената Пиотровски, Наталья Лесниковская, Филипп Рейнхардт и Тимур Боканча.

По сюжету, три подруги — Вера, Люба и Надя встречаются в загородном доме, чтобы отметить помолвку Нади, но во время празднования они узнают, что их любимые мужчины пользуются услугами одной и той же девушки легкого поведения. Кажется, женский идеальный мир разрушен навсегда... Отчаявшись, девушки решаются вызвать разлучницу на дом под видом клиенток, и девичник обретает совершенно неожиданный поворот. Посмотреть картину в кино можно с 13 июня. Купить билеты можно здесь.