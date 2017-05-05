Екатерина Волкова, Анна Чурина, Валерия Шкирандо, Мария Берсенева, Анжелика Пашкова, Мария Гузеева, Виктория Богатырева, Светлана Макарова и Екатерина Вуличенко примерили яркие образы эпохи 30-х годов и предстали в объективе фотографа Александра Першина совсем не такими, какими мы привыкли их видеть. Так, Анна Чурина воплотила образ эталона красоты того времени Марлен Дитрих, а Мария Берсенева примерила строгий черный костюм и широкополую шляпу, которые были на пике популярности в Голливуде в ту эпоху.

«Работа с актрисами на фотосъемке — это всегда интересный опыт, который отличен от работы с моделями. Актрисы буквально проживают свой образ за короткое время, выдавая нужные эмоции. Поэтому в творческом союзе с актрисами создается атмосфера настоящего кино, моменты из которого были показаны на выставке», — рассказал фотограф проекта Александр Першин.

Фото: архивы пресс-служб