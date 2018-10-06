Анна Чиповская стала крестной мамой

Маруся Фомина известна зрителям не только благодаря ролям в кино, но и статусу экс-возлюбленной младшего сына Олега Табакова Павла. Пара рассталась зимой 2016 года, а спустя некоторое время стало известно о романе блондинки и Алексея Киселева. Весной этого года Маруся и Алексей сыграли свадьбу, а через полгода на свет появилась дочка Аня. Для 25-летней актрисы малышка стала первым ребенком. У Киселева также есть 17-летний сын от предыдущих отношений.