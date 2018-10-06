Анна Чиповская стала крестной мамой

Анна Чиповская удивила поклонников снимком с очаровательной малышкой. Оказывается, звезда театра стала крестной мамой для дочери актрисы Маруси Фоминой и креативного директора кинокомпании «Небо» Алексея Киселева. «Я теперь крёстная мама😊 Анна Алексеевна, с крещением💛», — подписала Анна нежное фото, также отметив аккаунты родителей девочки и ее крестного отца, режиссера Резо Гигинеишвили.
Папа двухмесячной девочки опубликовал снимок из храма, где проводилось Таинство крещения.
Маруся Фомина известна зрителям не только благодаря ролям в кино, но и статусу экс-возлюбленной младшего сына Олега Табакова Павла. Пара рассталась зимой 2016 года, а спустя некоторое время стало известно о романе блондинки и Алексея Киселева. Весной этого года Маруся и Алексей сыграли свадьбу, а через полгода на свет появилась дочка Аня. Для 25-летней актрисы малышка стала первым ребенком. У Киселева также есть 17-летний сын от предыдущих отношений.
Фото: instagram, архивы пресс-служб