Анна Банщикова поделилась трогательными фото дочери в день ее 5-летия
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Фото: Global Look Press
В 2007 году Анна Банщикова вышла замуж за адвоката Всеволода Шаханова. Актриса, известная многим по главной роли в сериале «Ищейка», за 15 лет брака стала многодетной мамой. Супруги воспитывают 15-летнего Михаила, 14-летнего Александра и 5-летнюю Марию. Сегодня семья актрисы отмечают первый юбилей долгожданной дочери. Малышке исполнилось 5 лет. По случаю такого праздника звездная мама выложила редкую фотографию улыбающейся Маши в Instagram и подписала: «Любимая моя девочка, с днем рождения!» Комментируя публикацию, поклонники отметили некоторые сходства во внешности ребенка и матери.
Напомним, что Анна Банщикова очень сильно хотела дочку, и спустя 8 лет после второй беременности малышка осчастливила актрису. В свои 5 лет Маша уже снялась в кино, хотя до сих пор ходит в сад. Девочка дебютировала в сериале «Ищейка» еще в 1,5 года. По сюжету Банщикова должна была взять на руки младенца, и режиссер предложил дать эту роль дочке актрисы. От малышки требовалось отыграть всего 15 минут, и Анна согласилась на это.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru