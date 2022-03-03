Анна Банщикова поделилась трогательными фото дочери в день ее 5-летия

Напомним, что Анна Банщикова очень сильно хотела дочку, и спустя 8 лет после второй беременности малышка осчастливила актрису. В свои 5 лет Маша уже снялась в кино, хотя до сих пор ходит в сад. Девочка дебютировала в сериале «Ищейка» еще в 1,5 года. По сюжету Банщикова должна была взять на руки младенца, и режиссер предложил дать эту роль дочке актрисы. От малышки требовалось отыграть всего 15 минут, и Анна согласилась на это.