Анна Ардова рассказала о домогательствах режиссера и потере роли: «Это было дико смешно»

51-летняя Анна Ардова призналась, что один раз в жизни ей тоже, как и многим актрисам, приходилось столкнуться с домогательствами сексуального характера со стороны режиссера.

Звезда шоу «Одна за всех» не планирует обсуждать с журналистами тему харассмента в шоу-бизнесе, так как имя мужчины, который однажды пытался сделать ей непристойное предложение, она называть не собирается. Актриса отметила, что инцидент вызвал у нее только смех.

«Это была глупость, всего один-единственный раз. Это было дико смешно и закончилось гомерическим хохотом. Все свелось к шутке, и потом мы вспоминали это со смехом. Я ведь в тот момент уже была взрослым человеком, у меня были взрослые дети, и я просто не ожидала, что в моем возрасте может такое случиться! Я начала хохотать, и уже стало не до интима», – рассказала артистка «Комсомольской правде».