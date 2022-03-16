Анита Цой призналась, что после свадьбы отравляла мужу жизнь: «Мстила всеми силами»

Анита призналась, что после свадьбы всеми силами портила мужу жизнь: «Я не верила ни одному его слову, я постоянно ерничала, капризничала, издевалась над ним. Вот как женщина может мстить за то, что с ней так поступили, вот я все на него и выливала».

Но Сергей Цой стойко выдержал непростой период укрощения строптивой и завоевал любовь молодой жены. «Года два он за мной ухаживал. Делал все, что должен был делать в предбрачный период. Не знаю, как произошло, но отношения переросли в чувства. И когда чувство вспыхнуло, у нас родился Серенька. И тут Петровичу все надоело», — сквозь смех рассказала певица.

Затем в семье наступил период бодания с приливами и отливами чувств, которые не совпадали. «Честно признаться, мы идеально совпали лишь лет 10-15 назад, — откровенно заявила Анита. — Нашей семье помогло то, что мы оба большие сердцем люди».

Певица рассказала, что когда у нее был перелом позвоночника и она полгода провела в больнице без возможности ходить, муж ухаживал за ней: «Судно из-под меня вытаскивал, лечил, не бросал. А мог, потому что тогда мы были на грани развода».

Так же вела себя и Анита по отношению к супругу: если беда случалась у него, она бросала все и мчалась на выручку.

И теперь певица уверена, что супруг — самый близкий и надежный человек в ее жизни.

Фото и видео: соцсети