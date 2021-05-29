Анита Цой планирует второго ребенка: «Никаких суррогатных матерей»

«В Корее, откуда я родом, обычно большие семьи, а у меня всего один ребенок. И когда он вырастает и у него начинается собственная личная жизнь, понимаешь, что одного, конечно, мало. Было время, когда я очень хотела второго, но супруг отказывался. Он по гороскопу Телец, очень серьезно относится к жизни, поэтому боялся, что не даст второму ребенку хорошего образования», – делится Анита Цой.

Теперь, когда оба супруга решились завести нового члена семьи, артистка переживает, что ей придется на время оставить любимую работу.

«Он больше, чем я, наверное, теперь хочет второго ребенка. Но при условии: никаких суррогатных матерей! Может быть, я действительно сама смогу выносить малыша, но меня пугает другое — как я буду без работы, без сцены, без выходов в свет», – рассказала певица изданию «Дни.ру»