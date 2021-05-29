Анита Цой планирует второго ребенка: «Никаких суррогатных матерей»
Недавно отметившая 50-летний юбилей Анита Цой и ее муж Сергей женаты уже более 30 лет. В браке у пары появился сын, которого, как и отца, назвали Сергеем. Первый ребенок супругов уже давно стал взрослым и самостоятельным мужчиной, но времени, для того чтобы завести еще детей у звезды не хватало.
Изначально сам муж Аниты был против пополнения в семье, но со временем его мнение кардинально поменялось, и теперь мужчина готов снова стать отцом.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anitatsoy/Instagram
«В Корее, откуда я родом, обычно большие семьи, а у меня всего один ребенок. И когда он вырастает и у него начинается собственная личная жизнь, понимаешь, что одного, конечно, мало. Было время, когда я очень хотела второго, но супруг отказывался. Он по гороскопу Телец, очень серьезно относится к жизни, поэтому боялся, что не даст второму ребенку хорошего образования», – делится Анита Цой.
Теперь, когда оба супруга решились завести нового члена семьи, артистка переживает, что ей придется на время оставить любимую работу.
«Он больше, чем я, наверное, теперь хочет второго ребенка. Но при условии: никаких суррогатных матерей! Может быть, я действительно сама смогу выносить малыша, но меня пугает другое — как я буду без работы, без сцены, без выходов в свет», – рассказала певица изданию «Дни.ру»
Напомним, что певица Анита Цой и 64-летний предприниматель Сергей Цой поженились в 1990 году. Пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.
Фото и видео: Global Look Press, @anitatsoy/Instagram
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