Анита Цой и звезды спорта на забеге в честь Олимпийских зимних игр 2018
В рамках мероприятия прошли мастер-классы от российских олимпийских чемпионов разных лет и знаменитых тренеров. Организация встречи с олимпийцами прошла в тесном сотрудничестве с 12 спортивными федерациями, каждая из которых знакомила гостей праздника со своим видом спорта на отдельной площадке.
В официальной церемонии открытия XXVIII Всероссийского олимпийского дня приняли участие более 50 олимпийцев России, в их числе: пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, Генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова, трехкратный серебряный призер по санному спорту Альберт Демченко, двукратный олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и двукратный призер Олимпийских игр Иван Скобрев, многократные олимпийские чемпионки по фехтованию Галина Горохова и Карина Азнавурян, олимпийский чемпион по борьбе Хаджимурад Магомедов и многие другие.
Анита Цой стала официальным послом Дома Болельщиков на XXIII Олимпийских зимних играх в Пхёнчхане и представила новый гимн: «Я горжусь нашей страной, нашей Командой России и очень рада, что сегодня официально стала частью Команды Болельщиков. Уверена, что поддержка болельщиков – это важнейшая составляющая успеха нашей команды».
«Для меня Олимпийский день начался с забега на 2018 метров - это отличный заряд бодрости! После "олимпийской мили" не страшно даже съехать на санях с импровизированной горки - я это сделала под руководством саночника Альберта Дэмченко. И поздравить со сцены с днем рождения легендарного чемпиона по пятиборью Александра Лесуна - это была большая честь для меня. Прозвучало множество напутственных слов нашим спортсменам, но главным девизом для болельщиков стал "Мы с Командой! Мы - ZASPORT!"» - отметила Анастасия Задорина, дизайнер марки ZASPORT, являющейся официальным экипировщиком Олимпийской команды России.
Фото: архивы пресс-служб