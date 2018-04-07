В парке Сокольники прошел спортивный праздник, приуроченный к предстоящей Олимпиаде в Пхёнчхане.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы от российских олимпийских чемпионов разных лет и знаменитых тренеров. Организация встречи с олимпийцами прошла в тесном сотрудничестве с 12 спортивными федерациями, каждая из которых знакомила гостей праздника со своим видом спорта на отдельной площадке.

В официальной церемонии открытия XXVIII Всероссийского олимпийского дня приняли участие более 50 олимпийцев России, в их числе: пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, Генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова, трехкратный серебряный призер по санному спорту Альберт Демченко, двукратный олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и двукратный призер Олимпийских игр Иван Скобрев, многократные олимпийские чемпионки по фехтованию Галина Горохова и Карина Азнавурян, олимпийский чемпион по борьбе Хаджимурад Магомедов и многие другие.