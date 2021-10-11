passion.ru
2 мин.

Анита Цой, Даня Милохин и другие звезды на музыкальной премии «ЖАРА KIDS AWARDS»

10 октября в Vegas City Hall во второй раз состоялась ежегодная музыкальная премия «ЖАРА KIDS AWARDS», где талантливые подростки могли порадовать зрителей своим творчеством, а лучше — получить награду. Ведущими премии выступили Юлия Барановская и Константин Тарасюк, им помогали Артем Аршавин, Артур Райнис, Алина Рябых и Мишель Шмидова.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 14

Анита Цой

Фото: Архив пресс-службы

На сцене выступили популярные певцы и блогеры: Ваня Дмитриенко, Даня Милохин, HENSY, Хабиб, Артур Бабич, ITON, Аня POKROV, Escape, Асия, Ваша Маруся, Маха Горячева, NATAN, GAFUR, Ирина Дубцова, Анита Цой, Galibri & Mavik и другие.

Команда международного конкурса «НТВ» «Ты супер!» победила в номинации «Проект года».

Награду «Прорыв года» получила певица из Казахстана Эльгиза Каражанова. 14-летняя артистка позировала перед фотографами в черно-сером платье необычного кроя с пышной юбкой и вырезом.

Эльгиза Каражанова

Эльгиза Каражанова

Фото: Архив пресс-службы

«ЖАРА KIDS AWARDS» — новый проект от организаторов премии «ЖАРА MUSIC AWARDS» и музыкального фестиваля «ЖАРА». Яркое событие, которое собирает на одной сцене представителей подрастающего поколения вместе с успешными артистами шоу-бизнеса.

Звезда TikTok-хауса Аня Покров выступила на сцене вместе с другими участниками премии.

Аня Покров

Аня Покров

Фото: Архив пресс-службы

В номинации дуэт года победили Мишель Шмидова и Артур Бабич.

Сам начинающий артист позировал на красной дорожке с Махой Горячевой. Девушка появилась в ярком оранжевом платье с вырезами и сумкой Dior.

Маха Горячева и Артур Бабич

Маха Горячева и Артур Бабич

Фото: Архив пресс-службы

Народная артистка России Анита Цой исполнила дуэтом с участницей проекта «НТВ» «Ты супер!» Анастасией Никитиной композицию «Береги меня».

Анита Цой и Анастасия Никитина

Анита Цой и Анастасия Никитина

Фото: Архив пресс-службы

Награду в номинации «Иностранный артист года» получила начинающая певица Alessandra. Девочка поразила гостей своим образом. Артистка появилась в роскошном голубом платье с пышной юбкой и подолом.

Alessandra

Alessandra

Фото: Архив пресс-службы

Звездой вечера стала певица Ирина Дубцова, которая исполнила со сцены премии свои хиты. 39-летняя артистка выглядела шикарно в белом брючном костюме с желтой меховой накидкой.

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова

Фото: Архив пресс-службы

Самым прослушиваемым артистом аудио-сервиса «СберЗвук» стал певец HENSY. Он забрал награду в номинации «Выбор СберЗвука».

Фото: Архив пресс-службы