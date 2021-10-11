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Анита Цой, Даня Милохин и другие звезды на музыкальной премии «ЖАРА KIDS AWARDS»

10 октября в Vegas City Hall во второй раз состоялась ежегодная музыкальная премия «ЖАРА KIDS AWARDS», где талантливые подростки могли порадовать зрителей своим творчеством, а лучше — получить награду. Ведущими премии выступили Юлия Барановская и Константин Тарасюк, им помогали Артем Аршавин, Артур Райнис, Алина Рябых и Мишель Шмидова.