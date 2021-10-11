Анита Цой, Даня Милохин и другие звезды на музыкальной премии «ЖАРА KIDS AWARDS»
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Фото: Архив пресс-службы
На сцене выступили популярные певцы и блогеры: Ваня Дмитриенко, Даня Милохин, HENSY, Хабиб, Артур Бабич, ITON, Аня POKROV, Escape, Асия, Ваша Маруся, Маха Горячева, NATAN, GAFUR, Ирина Дубцова, Анита Цой, Galibri & Mavik и другие.
Команда международного конкурса «НТВ» «Ты супер!» победила в номинации «Проект года».
Награду «Прорыв года» получила певица из Казахстана Эльгиза Каражанова. 14-летняя артистка позировала перед фотографами в черно-сером платье необычного кроя с пышной юбкой и вырезом.
Фото: Архив пресс-службы
«ЖАРА KIDS AWARDS» — новый проект от организаторов премии «ЖАРА MUSIC AWARDS» и музыкального фестиваля «ЖАРА». Яркое событие, которое собирает на одной сцене представителей подрастающего поколения вместе с успешными артистами шоу-бизнеса.
Звезда TikTok-хауса Аня Покров выступила на сцене вместе с другими участниками премии.
Фото: Архив пресс-службы
В номинации дуэт года победили Мишель Шмидова и Артур Бабич.
Сам начинающий артист позировал на красной дорожке с Махой Горячевой. Девушка появилась в ярком оранжевом платье с вырезами и сумкой Dior.
Фото: Архив пресс-службы
Народная артистка России Анита Цой исполнила дуэтом с участницей проекта «НТВ» «Ты супер!» Анастасией Никитиной композицию «Береги меня».
Фото: Архив пресс-службы
Награду в номинации «Иностранный артист года» получила начинающая певица Alessandra. Девочка поразила гостей своим образом. Артистка появилась в роскошном голубом платье с пышной юбкой и подолом.
Фото: Архив пресс-службы
Звездой вечера стала певица Ирина Дубцова, которая исполнила со сцены премии свои хиты. 39-летняя артистка выглядела шикарно в белом брючном костюме с желтой меховой накидкой.
Фото: Архив пресс-службы
Самым прослушиваемым артистом аудио-сервиса «СберЗвук» стал певец HENSY. Он забрал награду в номинации «Выбор СберЗвука».
Фото: Архив пресс-службы