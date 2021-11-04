Дизайнер рассекретила метод омоложения Пугачевой — все дело в «модной пластике»

Эффектное внешнее преображение Аллы Борисовны не заметил только ленивый. 72-летняя певица с каждым мероприятием все больше поражает публику. Многие уверены, что все дело в пластике, также думает и дизайнер Аника Керимова, только речь пойдет вовсе не о той пластике, о которой все могут подумать.

«Алла Борисовна, действительно, в последнее время преобразилась, — делится своими мыслями Аника с изданием «Собеседник». — Мы виделись пару лет назад на премьере фильма. Алла Борисовна выглядит словно конфетка. И я могу вам сказать абсолютно точно: в ее случае имеет место в первую очередь модная пластика».

Под выражением «модная пластика» модельер понимает первоклассную работу стилистов по созданию образов Примадонны.

«С помощью грамотно подобранной одежды можно убавить лет 15-20, — объясняет Аника. — Заметьте, как грамотно у Пугачевой подобрана вся одежда. Видно, что Алла Борисовна следит за модными тенденциями, не пренебрегает яркими цветами, модными аксессуарами. Благодаря этому выглядит лет на 40 максимум. Алле Борисовне модная перезагрузка пошла на пользу».

Помимо того, что при помощи правильно собранного гардероба Алле Пугачевой удается выглядеть превосходно, дизайнер отметила, насколько сильно влияет на внешний вид самоощущение и отношение к жизни.

«Алла Борисовна живет в свое удовольствие: она окружена любовью и заботой родных, супруга, — раскрывает все тайны Пугачевой Керимова. — Положительные эмоции, любимый супруг, дети и профессиональное окружение рядом — вот главный залог преображения Пугачевой».