Ани Лорак затянула пышную грудь и крутые бедра в сверкающее платье и показала всю мощь своего таланта
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39-летняя певица Ани Лорак показала все свои сильные стороны.
Поклонники Ани Лорак часто называют ее самой красивой и сексуальной певицей, и звезда с удовольствием поддерживает этот образ на сцене и съемках, предпочитая в обычной жизни более спокойный стиль. Не забывает она демонстрировать и мощный голос. Сегодня звезда порадовала своих подписчиков новым видеороликом, записанным перед концертом в Нефтеюганске. В нем она запечатлена в одном из откровенных концертных костюмов — сверкающем золотом платье, выгодно подчеркивающем все сильные стороны артистки: пышную грудь, крутые бедра, тонкую талию.
«Любви всем!» — пожелала Лорак.
«Лучшая», «Вот это платье! Сказка. Просто красавица», «Роскошная блестающая дива», «Какой голос шикарный», «Мэрайя Кэри отдыхает и нервно курит», «Каролиночка, спасибо вам огромное за такое ослепительно-красивое видео, голос очень красивый и мощный!!! Спасибо за то что подняли настроение и заставили улыбнуться», — восхищены фолловеры.
Фото: instagram