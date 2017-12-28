39-летняя певица Ани Лорак показала все свои сильные стороны.

Поклонники Ани Лорак часто называют ее самой красивой и сексуальной певицей, и звезда с удовольствием поддерживает этот образ на сцене и съемках, предпочитая в обычной жизни более спокойный стиль. Не забывает она демонстрировать и мощный голос. Сегодня звезда порадовала своих подписчиков новым видеороликом, записанным перед концертом в Нефтеюганске. В нем она запечатлена в одном из откровенных концертных костюмов — сверкающем золотом платье, выгодно подчеркивающем все сильные стороны артистки: пышную грудь, крутые бедра, тонкую талию.

«Любви всем!» — пожелала Лорак.