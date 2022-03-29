Ани Лорак влезла в кредиты, чтобы помочь бывшему мужу с развитием бизнеса

Ани Лорак в программе «Судьба человека» рассказала, что ее бывший муж, турок по имени Мурат Налчаджиоглу, мечтал открыть свое дело. Напомним, что артистка была замужем за Муратом на протяжении 10 лет. Своих средств у избранника звезды на это не было, так что певица решила помочь возлюбленному.

«Помогла ему открыть ресторан, у него была мечта. Я взяла в кредит полмиллиона долларов на его бизнес, потому что когда ты любишь человека, ты вопросов не задаешь, просто любишь», — объяснила исполнительница.

Мужчина не оценил широкий жест возлюбленной. Спустя некоторое время их союз распался, а выплаты до сих пор лежат на плечах Ани Лорак. Она по-прежнему каждый месяц вносит определенную сумму за кредит, который брала для мужа.

После разрыва пара пыталась восстановить отношения, однако бизнесмен и певица решили остаться друзьями ради общего ребенка. Мурат женился на визажистке по имени Лилия, которая на несколько лет младше него. О личной жизни Ани ничего неизвестно.