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Ани Лорак, Валерий Меладзе и другие звезды выступят на второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards»

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Ани Лорак

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5 апреля в Crocus City Hall состоится II церемония награждения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Премия будет вручаться за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2018 года.

На церемонии выступят Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Jah Khalib, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, EMIN, Николай Басков, Maruv, Слава, Artik & Asti, Валерий Меладзе, MBAND, Тима Белорусских, Мари Краймбрери и многие другие звезды.

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Победителей второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» выбирают зрители и жюри, состоящее из всех самых актуальных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса. Мы уверены, что номинанты получат самую профессиональную и объективную оценку. Основатели и создатели музыкальной премии нового формата «ЖАРА Music Awards» — музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов, медиа-продюсер Сергей Кожевников и Григорий Лепс. Всех зрителей ждет уникальное шоу, не имеющее аналогов не только в России, но и за ее пределами, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших.

Категории билетов:

ЯДРО - VIP-столы по 4-6 человек

Окажитесь в окружении звезд шоу-бизнеса!

Вино/шампанское/вода, сырная/фруктовая тарелка в ассортименте

Фирменный Power bank «ЖАРА»

ПЕКЛО - партер

Окунитесь в неповторимое шоу на лучших местах!

Эксклюзивный 3D телевизор «ЖАРА» или эксклюзивная футболка «ЖАРА».

ПЛАМЯ - бельэтаж

Наблюдайте за происходящим из зоны комфорта!

ОЧАГ - ложи бельэтажа

Оцените происходящее со стороны!

ВЕРШИНА - балкон

Насладитесь шоу в полном объеме с высока!

СЕКРЕТ - Ты – звезда премии!

Получите дополнительные опции к любому виду билетов:

Проход по красной ковровой дорожке

Фирменный Power bank «ЖАРА»

Уникальный бейдж с автографом любимого артиста премии

Уникальный видео-контент с вашим участием

Welcome-drink на Красной дорожке

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Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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