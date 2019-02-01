Ани Лорак, Валерий Меладзе и другие звезды выступят на второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards»

На церемонии выступят Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Jah Khalib, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, EMIN, Николай Басков, Maruv, Слава, Artik & Asti, Валерий Меладзе, MBAND, Тима Белорусских, Мари Краймбрери и многие другие звезды.
Победителей второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» выбирают зрители и жюри, состоящее из всех самых актуальных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса. Мы уверены, что номинанты получат самую профессиональную и объективную оценку. Основатели и создатели музыкальной премии нового формата «ЖАРА Music Awards» — музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов, медиа-продюсер Сергей Кожевников и Григорий Лепс. Всех зрителей ждет уникальное шоу, не имеющее аналогов не только в России, но и за ее пределами, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших.
Категории билетов:
ЯДРО - VIP-столы по 4-6 человек
Окажитесь в окружении звезд шоу-бизнеса!
Вино/шампанское/вода, сырная/фруктовая тарелка в ассортименте
Фирменный Power bank «ЖАРА»
ПЕКЛО - партер
Окунитесь в неповторимое шоу на лучших местах!
Эксклюзивный 3D телевизор «ЖАРА» или эксклюзивная футболка «ЖАРА».
ПЛАМЯ - бельэтаж
Наблюдайте за происходящим из зоны комфорта!
ОЧАГ - ложи бельэтажа
Оцените происходящее со стороны!
ВЕРШИНА - балкон
Насладитесь шоу в полном объеме с высока!
СЕКРЕТ - Ты – звезда премии!
Получите дополнительные опции к любому виду билетов:
Проход по красной ковровой дорожке
Фирменный Power bank «ЖАРА»
Уникальный бейдж с автографом любимого артиста премии
Уникальный видео-контент с вашим участием
Welcome-drink на Красной дорожке
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Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба