Ани Лорак в сверкающем мини-комбинезоне и ботильонах на шпильке блеснула в стильной фотосессии
Фото: Instagram Ани Лорак
41-летняя Ани Лорак призналась поклонникам, что скучает по прежней докарантинной жизни — со встречами и концертами. Она показала фанатам кадры новой фотосессии и попросила выбрать тот, который ее поклонникам понравится больше остальных.
На фото Каролина блистает в легком сверкающем мини-комбинезоне и бежевых ботильонах на шпильке. Стилисты подобрали певице наряд, который подчеркнул ее изящность и красоту.
«Очень красивые фотографии! Все!», «Какая красота! И мы очень-очень скучаем по вам! А выбрать одно фото невозможно, все шикарны», «Боже мой. Ну Каролина, ну зачем такая красивая?», «Все, Каролин, все. Мы всегда выбираем все», «Каролиночка, милая, в тебе есть не только безусловный вокальный талант, но и особый дар дарить нежность, тепло и свет даже через фотографии! Посмотришь в твои удивительные глаза и зарядишься жизнелюбием, посмотришь на улыбку – согреешься душой! Тобой невозможно налюбоваться», «Божественная. Невозможно одну выбрать вы везде огненная», — пришли в ступор от красоты Ани Лорак ее поклонники.
А вы с ними согласны? Какое фото выбрали бы вы?
Фото и видео: Instagram Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!