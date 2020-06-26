Ани Лорак в сверкающем мини-комбинезоне и ботильонах на шпильке блеснула в стильной фотосессии

41-летняя Ани Лорак призналась поклонникам, что скучает по прежней докарантинной жизни — со встречами и концертами. Она показала фанатам кадры новой фотосессии и попросила выбрать тот, который ее поклонникам понравится больше остальных.

На фото Каролина блистает в легком сверкающем мини-комбинезоне и бежевых ботильонах на шпильке. Стилисты подобрали певице наряд, который подчеркнул ее изящность и красоту.