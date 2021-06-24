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Ани Лорак в красном платье произвела фурор на «Жаре»

24 июня —второй день фестиваля «Жара», но уже в новом формате без зрителей. Но несмотря на такие значительные изменения красная ковровая дорожка радует обилием эффектных нарядов звезд. Исполнительница хита «Зеркала» примерила образ дивы.
Ани Лорак в красном платье произвела фурор на «Жаре»

Ани Лорак для выхода выбрала длинное красное платье в пол с эффектным разрезом на левую ногу. Глубокий вырез и длинный струящийся шлейф в атласной ткани смотрится по-вечернему шикарно и дорого. Волосы звезда оставила распущенными и не стала дополнять образ аксессуарами. Ноги звезды украшают золотые босоножки с тонкими ремешками на высоком каблуке, это добавляет еще большей статности всему луку.

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Ани Лорак 2 день фестиваль «Жара»

Фото: Instagram anilorak

Выбранный облегающий фасон идеально сел на фигуре звезды, он подчеркнул все достоинства и акцентировал внимание на ее стройных длинных ногах. Лорак продефилировала в платье за кулисами и выложила свой проход в Instagram. Получилось изящно и со вкусом.

Певица всегда выбирает женственные наряды, подчеркивающие ее звездный статус и отражающие ее стиль.

Фото: Instagram Ани Лорак

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