Ани Лорак в красном платье произвела фурор на «Жаре»
Ани Лорак для выхода выбрала длинное красное платье в пол с эффектным разрезом на левую ногу. Глубокий вырез и длинный струящийся шлейф в атласной ткани смотрится по-вечернему шикарно и дорого. Волосы звезда оставила распущенными и не стала дополнять образ аксессуарами. Ноги звезды украшают золотые босоножки с тонкими ремешками на высоком каблуке, это добавляет еще большей статности всему луку.
Фото: Instagram anilorak
Выбранный облегающий фасон идеально сел на фигуре звезды, он подчеркнул все достоинства и акцентировал внимание на ее стройных длинных ногах. Лорак продефилировала в платье за кулисами и выложила свой проход в Instagram. Получилось изящно и со вкусом.
Певица всегда выбирает женственные наряды, подчеркивающие ее звездный статус и отражающие ее стиль.
Фото: Instagram Ани Лорак
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