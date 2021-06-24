Ани Лорак в красном платье произвела фурор на «Жаре»

Выбранный облегающий фасон идеально сел на фигуре звезды, он подчеркнул все достоинства и акцентировал внимание на ее стройных длинных ногах. Лорак продефилировала в платье за кулисами и выложила свой проход в Instagram. Получилось изящно и со вкусом.

Певица всегда выбирает женственные наряды, подчеркивающие ее звездный статус и отражающие ее стиль.