38-летняя Ани Лорак не перестает радовать фанатов снимками в сексуальных нарядах

Вот и накануне певица опубликовала новое фото, на котором во всей красе продемонстрировала бесконечные ноги, соблазнительное декольте и осиную талию в черном мини-платье, дополнив образ золотистыми босоножками и ярким макияжем. В таков виде звезда пожелала поклонникам спокойной ночи.

«Это же нереально! Как можно столько всего успевать, выглядеть при этом неотразимо», «Ножки просто огонь», «Кукла Барби», «Шикарная! И фигура и лицо и голос! Одна из немногих кто может петь без Фано. Талант!», - осыпали комплиментами певицу фанаты.

Отметим, что для поддержания роскошной фигуры Лорак проводит много времени в спортзале. Кроме того, она полностью исключила рациона сладкие и газированные напитки, майонез, хлебобулочные изделия. Однако иногда Ани все же балует себя кусочком тортика, тарелкой жареной картошки или же ломтиком подсушенного хлеба с отрубями.

Фото: instagram.com