Декольте Ани Лорак на светском вечере заставило мужчин понервничать
Фото: Global Look Press
Мероприятие прошло 27 апреля. Лорак пришла на вечеринку в черных брюках, ослепительно-белой рубашке с глубоким вырезом в области декольте. Волосы она заколола назад, а в руках держала стильную сумочку черного цвета. Комментируя свой наряд, Лорак отметила, что ориентируется на мировые тенденции, но в то же время прислушивается к себе. Она старается подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.
Фото: Пресс-служба
В последнее время певица у всех на устах, недавно она обвинила композитора Константина Меладзе в домогательствах. По ее словам, Меладзе предлагал ей продвижение в карьере в обмен на близкие отношения с ним. Однако во время премии исполнительница объяснила свое заявление и добавила, что представители СМИ ее неверно поняли.
«Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся», — добавила Лорак, пишет «СтарХит». Ранее за брата заступился певец Валерий Меладзе. Он назвал слова Лорак бредом.
Фото: Starface, Global Look Press, Instagram/@anilorak, пресс-служба
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