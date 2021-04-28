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Декольте Ани Лорак на светском вечере заставило мужчин понервничать

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Ани Лорак

Фото: Global Look Press

Певица Ани Лорак появилась на премии Best Style Awards 2021 в ресторане Maze в Москве и очаровала гостей вечера сексуальным нарядом.

Мероприятие прошло 27 апреля. Лорак пришла на вечеринку в черных брюках, ослепительно-белой рубашке с глубоким вырезом в области декольте. Волосы она заколола назад, а в руках держала стильную сумочку черного цвета. Комментируя свой наряд, Лорак отметила, что ориентируется на мировые тенденции, но в то же время прислушивается к себе. Она старается подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

Ани Лорак появилась на премии Best Style Awards 2021

Фото: Пресс-служба

В последнее время певица у всех на устах, недавно она обвинила композитора Константина Меладзе в домогательствах. По ее словам, Меладзе предлагал ей продвижение в карьере в обмен на близкие отношения с ним. Однако во время премии исполнительница объяснила свое заявление и добавила, что представители СМИ ее неверно поняли.

«Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся», — добавила Лорак, пишет «СтарХит». Ранее за брата заступился певец Валерий Меладзе. Он назвал слова Лорак бредом.

Фото: Starface, Global Look Press, Instagram/@anilorak, пресс-служба

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