Декольте Ани Лорак на светском вечере заставило мужчин понервничать

В последнее время певица у всех на устах, недавно она обвинила композитора Константина Меладзе в домогательствах. По ее словам, Меладзе предлагал ей продвижение в карьере в обмен на близкие отношения с ним. Однако во время премии исполнительница объяснила свое заявление и добавила, что представители СМИ ее неверно поняли.

«Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся», — добавила Лорак, пишет «СтарХит». Ранее за брата заступился певец Валерий Меладзе. Он назвал слова Лорак бредом.