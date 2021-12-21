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Ани Лорак поразила зрителей афропрической и супертонкой талией

Певица поделилась яркими фото с концерта «Рождество с Лепсом», который состоялся вчера в Москве. Ани вышла на сцену с пышной афропрической, в высоких ботфортах и мини-шортах, которые удачно подчеркнули тонкую талию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ани Лорак на «Главном новогоднем концерте»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Свой соблазнительный сценический образ артистка дополнила сияющим топом и колготками в сетку. Комментарии подписчиков не заставили себя ждать.

«Огонь! Пожар! Вызывайте полицию!», «Вау! Вот это перевоплощение! Каролиночка, Вы просто мега-крутая артистка», «В этом образе напоминаете Шер», — отозвались поклонники певицы в комментариях.

Ани Лорак — одна из мастериц устраивать отменные шоу. В том числе ее фишка — необычные образы. Недавно на «Главном новогоднем концерте» певица примерила мини-платье-кейп с экстремальным разрезом.

Кстати, в обычной жизни певица предпочитает более расслабленный стиль. Она носит треники, объемные пуховики, модные кепки и, конечно же, кроссовки и грубые ботинки. Шика Лорак хватает во время выступлений.

Ани Лорак на сцене всегда удается выглядеть если не идеально, то превосходно. Певица не стесняется подчеркивать формы и часто носит облегающие платья и комбинезоны. Однако ее прическа всегда более-менее постоянна. Тем удивительнее и притягательнее выглядит этот новогодний образ, который она выбрала для выступления в «Крокусе».

Поклонники привыкли видеть Ани с идеальной голливудской волной на волосах.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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