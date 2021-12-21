Ани Лорак поразила зрителей афропрической и супертонкой талией
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Свой соблазнительный сценический образ артистка дополнила сияющим топом и колготками в сетку. Комментарии подписчиков не заставили себя ждать.
«Огонь! Пожар! Вызывайте полицию!», «Вау! Вот это перевоплощение! Каролиночка, Вы просто мега-крутая артистка», «В этом образе напоминаете Шер», — отозвались поклонники певицы в комментариях.
Ани Лорак — одна из мастериц устраивать отменные шоу. В том числе ее фишка — необычные образы. Недавно на «Главном новогоднем концерте» певица примерила мини-платье-кейп с экстремальным разрезом.
Кстати, в обычной жизни певица предпочитает более расслабленный стиль. Она носит треники, объемные пуховики, модные кепки и, конечно же, кроссовки и грубые ботинки. Шика Лорак хватает во время выступлений.
Ани Лорак на сцене всегда удается выглядеть если не идеально, то превосходно. Певица не стесняется подчеркивать формы и часто носит облегающие платья и комбинезоны. Однако ее прическа всегда более-менее постоянна. Тем удивительнее и притягательнее выглядит этот новогодний образ, который она выбрала для выступления в «Крокусе».
Поклонники привыкли видеть Ани с идеальной голливудской волной на волосах.
Фото: GlobalLookPress, Instagram