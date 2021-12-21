Ани Лорак поразила зрителей афропрической и супертонкой талией

Ани Лорак — одна из мастериц устраивать отменные шоу. В том числе ее фишка — необычные образы. Недавно на «Главном новогоднем концерте» певица примерила мини-платье-кейп с экстремальным разрезом.

Кстати, в обычной жизни певица предпочитает более расслабленный стиль. Она носит треники, объемные пуховики, модные кепки и, конечно же, кроссовки и грубые ботинки. Шика Лорак хватает во время выступлений.