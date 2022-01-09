Ани Лорак поделилась секретами воспитания дочери: «Не веду ее за собой»

Лорак поддерживает и направляет Софию, но не влияет на ее выбор и решения. Певица уверена, что детям необходимо совершать ошибки, только так они научаться и запомнят, как необходимо поступать. Иначе ребенок будет уверен, что за него все сделают правильно, а ему совершенно не нужно напрягаться.

«Иногда она делает ошибки, но я понимаю, что это необходимо, только на ошибках человек может по-настоящему научиться. Когда ты говоришь что-то ребенку десять раз, это ничего не значит, мы ведь когда были маленькими тоже не особо слушали взрослых, и осознавали все лишь по прошествию времени, набивая свои шишки и уже после понимая, что хорошо, а что плохо. Поэтому я иду рядом с Софией и считаю, что она растет абсолютно свободным и творческим человеком», — считает певица.