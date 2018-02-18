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«Ангелы Чарли — в действии»: Нюша и ее подруги восхитили фотографиями в бикини

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Фото из Instagram Нюши
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Певица поделилась жаркими снимками с отдыха во Вьетнаме.

В минувшем году популярная молодая певица Нюша вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Сивова. С тех пор поклонники внимательно разглядывают свежие фото в Instagram певицы и ждут новостей о ее беременности. Однако Нюша не спешит радовать известиями об интересном положении и демонстрирует подтянутую фигуру. Например, несколько часов назад в блоге Нюши появились фото из Вьетнама, где она проводит небольшой отпуск в компании мужа и подруг. «Одним загадочным вечером во Въетнаме...✨🌟💫 или «Ангелы Чарли - в действии» 😂», — подписала один из снимков певица.

«Три девицы у окна, в ожидании весны...😅 Или когда твой муж не фотограф, но фоткает», — гласит подпись под другим.

Поклонники восхитились девушками: «Красотки суперкласс», «Кошечки😻❤😇 кстать, фотограф у тебя ничего👍🏻😄 Классно фоткает», «Куколки!!!)) Нюша,просто огонь!!! Очень горячая!!!)))», «Три русалочки у пляжа», «Три красотки у окна,в ожидании тепла», «Три грации», «Вы очень красивые! Фигурки классные у вас♥Шик шик».

Фото: instagram

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