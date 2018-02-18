«Ангелы Чарли — в действии»: Нюша и ее подруги восхитили фотографиями в бикини

В минувшем году популярная молодая певица Нюша вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Сивова. С тех пор поклонники внимательно разглядывают свежие фото в Instagram певицы и ждут новостей о ее беременности. Однако Нюша не спешит радовать известиями об интересном положении и демонстрирует подтянутую фигуру. Например, несколько часов назад в блоге Нюши появились фото из Вьетнама, где она проводит небольшой отпуск в компании мужа и подруг. «Одним загадочным вечером во Въетнаме...✨🌟💫 или «Ангелы Чарли - в действии» 😂», — подписала один из снимков певица.