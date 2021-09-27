Ангелина Вовк призналась, что ей не хватает пенсии в 50 тысяч — артистка вынуждена подрабатывать

Ангелина Вовк в программе «Секрет на миллион» на канале «НТВ» пожаловалась, что ей не хватает пенсии. Артистка получает около 50 тысяч рублей, однако отмечает, что жить и путешествовать, как ей хочется, на эти деньги невозможно.

«Я получаю пенсию такую, как все советские люди: 17 с копейками тысяч. И плюс 30 тысяч за звание заслуженной артистки России. Но пенсии на все не хватает. Конечно, обидно. Ездить куда-то не могу», — признается она.

Она, однако, отмечает, что не сдается и работает, а потому может позволить себе путешествовать. При этом она отказывается от льготных путевок — по словам артистки, там редко бывает что-то заслуживающее внимания.