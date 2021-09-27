Ангелина Вовк призналась, что ей не хватает пенсии в 50 тысяч — артистка вынуждена подрабатывать
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Ангелина Вовк в программе «Секрет на миллион» на канале «НТВ» пожаловалась, что ей не хватает пенсии. Артистка получает около 50 тысяч рублей, однако отмечает, что жить и путешествовать, как ей хочется, на эти деньги невозможно.
«Я получаю пенсию такую, как все советские люди: 17 с копейками тысяч. И плюс 30 тысяч за звание заслуженной артистки России. Но пенсии на все не хватает. Конечно, обидно. Ездить куда-то не могу», — признается она.
Она, однако, отмечает, что не сдается и работает, а потому может позволить себе путешествовать. При этом она отказывается от льготных путевок — по словам артистки, там редко бывает что-то заслуживающее внимания.
«Может, и выбью что-то, если попрошу, но не факт, что такая путевка меня устроит. Я не люблю внимание, вопросы. А путешествовать на 50 тысяч (добавлю еще три) невозможно. Но я работаю, получаю дополнительные деньги. Поэтому могу себе позволить путешествия».
Она признается, что имеет и небольшую «заначку», но не такую, как хотелось бы. По ее словам, когда она могла заработать, она не думала о старости.
«Заначка у меня, к сожалению, в рублях, а не в долларах. Мама мне говорила: "Думай о старости, у тебя же нет наследников". А я всегда легко к деньгам относилась», — рассказывает она.
Фото: Global Look press