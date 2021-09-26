Ангелина Вовк — о материнстве: «Какое счастье, что у меня нет собственных детей!»

«Иногда я думаю: «Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!», — рассказала Ангелина в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Звезда отметила, что со временем стала проще относиться к вопросам о детях и не испытывает негатив к людям, которые задают ей вопросы об усыновлении или суррогатном материнстве.

С первым супругом Геннадием Чертовым артистка прожила 16 лет. Вторым законным избранником Вовк стал арт-директор Йиндржих Гётц.