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Ангелина Вовк — о материнстве: «Какое счастье, что у меня нет собственных детей!»
79-летняя российская телеведущая и актриса Ангелина Вовк была замужем дважды, но не имеет детей. Артистка совершенно не сожалеет о своем выборе и уверена, что быть матерью ей не предназначено.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Ведущая «Песни года» души не чает в дочерях своих крестников — Ангелине и Анне, но абсолютно не сожалеет о несостоявшемся материнстве.
Ангелина Вовк в коротких шортах
«Иногда я думаю: «Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!», — рассказала Ангелина в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Звезда отметила, что со временем стала проще относиться к вопросам о детях и не испытывает негатив к людям, которые задают ей вопросы об усыновлении или суррогатном материнстве.
С первым супругом Геннадием Чертовым артистка прожила 16 лет. Вторым законным избранником Вовк стал арт-директор Йиндржих Гётц.
Фото и видео: Global Look Press
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