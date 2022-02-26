Ангела Меркель подверглась нападению: у экс-канцлера украли кошелек

Несмотря на то, что каждый выход Ангелы Меркель сопровождается несколькими телохранителями, преступнику удалось украсть деньги экс-политика прямо у них на глазах.

Меркель отправилась за покупками в обычный столичный супермаркет и по неосторожности положила деньги прямо на тележку с продуктами. Уже на кассе экс-канцлер обнаружила, что наличных нет и заплатить за покупки ей нечем.

Ангела сразу отправилась в полицию и написала заявление, сотрудники пообещали ей вычислить и наказать карманника как можно скорее.

После ухода с поста канцлера, Меркель наконец-то наслаждается обычной жизнью. Она счастлива, что у нее появилось время на семью и чтение книг. Теперь вместо длительных заседаний и переговоров Ангела проводит время на даче или гуляет по любимому Берлину.

По европейским стандартам пенсия у экс-канцлера достаточно высокая — 15 тысяч евро в месяц. На эти деньги Ангела может вести безбедную жизнь и не задумываться о тратах.

Напомним, что Ангела Меркель находилась на посту канцлера Германии более 16 лет и покинула его в конце 2021 года.