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«Ангел во плоти»: 15-летняя дочь известного тренера Этери Тутберидзе очаровала интернет-пользователей

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я выбрал вместо рекламы.
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Этери Тутберидзе с дочкой Дианой Дэвис

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Юная фигуристка Диана Дэвис покоряет все больше и больше поклонников красоты и таланта своей матери Этери Тутберидзе.

Помимо подопечных на льду, у заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе есть главная гордость — ее 15-летняя дочь Диана Дэвис. Наследница поражает не только успехами в фигурном катании, но и прекрасными природными данными.

Девушка родилась в США, но еще в детстве следом за мамой переехала в Россию. Она вполне освоилась на исторической родине и подружилась с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Кстати, Диана также сначала занималась одиночным катанием, но из-за серьезных проблем со здоровьем (со слухом) она не могла выполнять некоторые элементы и в итоге перешла в танцы на льду.

Диана вовсе не намерена бросать спорт из-за своего недуга. Недавно юная фигуристка и ее партнер Глеб Смолкин приняли участие в соревновании танцевальных дуэтов на пятом юниорском Гран-при в чешской Остраве. Пара показала хорошие результаты и заняла третье место.

Фото: Instagram

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