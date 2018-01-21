«Ангел во плоти»: 15-летняя дочь известного тренера Этери Тутберидзе очаровала интернет-пользователей

Помимо подопечных на льду, у заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе есть главная гордость — ее 15-летняя дочь Диана Дэвис. Наследница поражает не только успехами в фигурном катании, но и прекрасными природными данными.
Девушка родилась в США, но еще в детстве следом за мамой переехала в Россию. Она вполне освоилась на исторической родине и подружилась с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Кстати, Диана также сначала занималась одиночным катанием, но из-за серьезных проблем со здоровьем (со слухом) она не могла выполнять некоторые элементы и в итоге перешла в танцы на льду.
Диана вовсе не намерена бросать спорт из-за своего недуга. Недавно юная фигуристка и ее партнер Глеб Смолкин приняли участие в соревновании танцевальных дуэтов на пятом юниорском Гран-при в чешской Остраве. Пара показала хорошие результаты и заняла третье место.
Фото: Instagram