«Ангел во плоти»: 15-летняя дочь известного тренера Этери Тутберидзе очаровала интернет-пользователей

Девушка родилась в США, но еще в детстве следом за мамой переехала в Россию. Она вполне освоилась на исторической родине и подружилась с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Кстати, Диана также сначала занималась одиночным катанием, но из-за серьезных проблем со здоровьем (со слухом) она не могла выполнять некоторые элементы и в итоге перешла в танцы на льду.