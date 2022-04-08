Супермодель Жозефин Скривер вышла замуж после 9 лет отношений
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Фото: face to face/Global Look Press
Модель Жозефин Скривер вышла замуж за своего возлюбленного Александра Делеона. На торжестве присутствовали только самые близкие друзья пары. Среди гостей также была известная модель Жасмин Тукс.
Жозефин надела белое кружевное платье с V-образным вырезом и длинным шлейфом от Alberta Ferretti. Фотографии с церемонии звезда опубликовала в личном блоге. Образ модель дополнила украшениями от Logan Hollowell. Александр Делеон также предпочел костюм в светлых тонах.
Напомним, что Жозефин и Александр начали встречаться еще в 2013 году. О своих намерениях узаконить отношения они объявили еще в 2018-м. Делеон сделал предложение возлюбленной под северным сиянием в Финляндии. Но пандемия внесла свои коррективы в их планы. Только спустя четыре года после помолвки влюбленные сыграли свадьбу.
Фото: Global Look Press