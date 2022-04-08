Супермодель Жозефин Скривер вышла замуж после 9 лет отношений

Модель Жозефин Скривер вышла замуж за своего возлюбленного Александра Делеона. На торжестве присутствовали только самые близкие друзья пары. Среди гостей также была известная модель Жасмин Тукс.

Жозефин надела белое кружевное платье с V-образным вырезом и длинным шлейфом от Alberta Ferretti. Фотографии с церемонии звезда опубликовала в личном блоге. Образ модель дополнила украшениями от Logan Hollowell. Александр Делеон также предпочел костюм в светлых тонах.