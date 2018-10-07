«Ангел-хранитель»: Дима Билан рискнул жизнью ради спасения незнакомки

Но в комментариях поклонники Билана не столько восхитились его мужеством («Ангел-хранитель», «Настоящий мужчина!», «Молодец какой, уважаем за поступок»), сколько раскритиковали. Интернет-пользователи отметили, что рафтинг является весьма опасным занятием и при несоблюдении мер безопасности может произойти ЧП. В связи с этим подписчики выразили обеспокоенность чрезмерной смелостью своего кумира.

Фото и видео: Instagram