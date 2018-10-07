«Ангел-хранитель»: Дима Билан рискнул жизнью ради спасения незнакомки

Дима Билан уже на протяжении нескольких дней отдыхает в Непале. Певец активно проводит время, осматривая достопримечательности, фотографируя и даже принимая участие в экстремальных развлечениях. На днях в своем Instagram Билан рассказал, что решился на рафтинг вместе с группой иностранных туристов.
Он спустился по бурной реке Тришули. По словам артиста, спуск занял два часа и завершился неприятностью. На одном из порогов из лодки выпала туристка-англичанка. К счастью, Дима и его спутники быстро поймали девушку и помогли ей забраться обратно в рафт.
Но в комментариях поклонники Билана не столько восхитились его мужеством («Ангел-хранитель», «Настоящий мужчина!», «Молодец какой, уважаем за поступок»), сколько раскритиковали. Интернет-пользователи отметили, что рафтинг является весьма опасным занятием и при несоблюдении мер безопасности может произойти ЧП. В связи с этим подписчики выразили обеспокоенность чрезмерной смелостью своего кумира.
Фото и видео: Instagram