Анфиса Чехова заинтриговала подписчиков фото с обручальным кольцом

Фолловеры наперебой начали поздравлять телеведущую с грядущими переменами и пожелали счастья: «Ураааа!!!!@achekhova поздравляю от всего сердца ))))», «Это отличные новости!», «Искренне желаю счастья», «Кто же этот счастливчик???! Поздравляю от души! Будь счастлива и любима всегда!❤️🌹💍». Однако, многие посчитали публикацию первоапрельским розыгрышем. Так, например, некоторые подписчики отметили в комментариях к записи экс-солистку группы ВИА Гра Санту Димопулос, чья рука в действительности запечатлена на провокационном снимке.