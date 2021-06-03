Анфиса Чехова впервые рассказала, как упала в обморок на дне рождения Наташи Королевой
Анфиса Чехова работает на телевидении больше 20 лет. Публичная деятельность заставляет ее все время держать себя в форме, что, по ее словам, раньше давалось с трудом.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/achekhova/
«Мой папа женился на моей маме-пухляшке, а потом принялся упрекать ее за вес. Когда я выросла, он перешел и на меня», — вспомнила телеведущая свои юношеские годы.
Анфиса Чехова откровенно всегда рассказывает, что много лет борется с лишними килограммами. «В подростковом возрасте я сформировалась раньше, чем мои подружки, была девочкой с пышными формами, поэтому выглядела полнее их. И с юности я изматывала себя диетами, спортом. Даже бегала на стадионе в шубе, потому что не было возможности купить теплый спортивный костюм», — вспомнила она в студии шоу «Алена, блин!».
В 19 лет Чехова впервые попробовала худеть с помощью тайских таблеток, но после сто раз пожалела об этом.
Заморская химия помогла экстремально быстро сбросить 25 кг, но и навсегда испортила здоровье девушки. «Во-первых, я вынуждена была поддерживать вес после похудения. Целый год я питалась подножным кормом. Минимальными порциями. Ела хлеб без хлеба, выискивала по всей Москве диетические продукты. А во-вторых, я, которая раньше ничем не болела, лишилась здоровья», — рассказала Анфиса.
Она призналась, что уже 20 лет борется с паническими атаками: «Это ужасное состояние, каждый раз тебе кажется, что ты умираешь: пульс повышается, ноги-руки скрючивает, дыхание перехватывает».
Кроме того, Анфиса стала падать в обмороки, и происходило это при разных обстоятельствах. «Впервые рассказываю, как я упала в обморок на дне рождения Наташи Королевой. Сначала мы все пели в караоке, потом был ужин в шикарном ресторане. Я выпила чуть вина. И вдруг почувствовала, что начинаю отключаться. Я приняла позу, чтобы быть ближе к полу и потеряла сознание. Очнулась, когда уже лежала на диване, а вокруг меня все толпились. Мимо проходил Саша Ревва с женой Анжеликой. Он тогда еще не пел на сцене, а только в кругу друзей. И она ему говорит: "Я ж тебе говорила, что хватит петь. Вон, Анфисе от твоего голоса подурнело!". Им было смешно, а мне не очень».
Чехова также отметила, что негативно относится к пластическим операциям.
Она органически не переносит наркоз. Поэтому пластика для поддержания красоты — не ее вариант. «Я могу решиться на операцию, только если что-то будет угрожать моей жизни. Пару раз мне делали наркоз, меня врачи держали за руки и за ноги, я брыкалась и дралась. Была настоящая неконтролируемая паника. Но сейчас есть много щадящих процедур, которые помогают поддерживать красоту. А вообще я боюсь думать о старении».
Фото и видео: Instagram
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