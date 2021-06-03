Анфиса Чехова впервые рассказала, как упала в обморок на дне рождения Наташи Королевой

Заморская химия помогла экстремально быстро сбросить 25 кг, но и навсегда испортила здоровье девушки. «Во-первых, я вынуждена была поддерживать вес после похудения. Целый год я питалась подножным кормом. Минимальными порциями. Ела хлеб без хлеба, выискивала по всей Москве диетические продукты. А во-вторых, я, которая раньше ничем не болела, лишилась здоровья», — рассказала Анфиса.

Она призналась, что уже 20 лет борется с паническими атаками: «Это ужасное состояние, каждый раз тебе кажется, что ты умираешь: пульс повышается, ноги-руки скрючивает, дыхание перехватывает».

Кроме того, Анфиса стала падать в обмороки, и происходило это при разных обстоятельствах. «Впервые рассказываю, как я упала в обморок на дне рождения Наташи Королевой. Сначала мы все пели в караоке, потом был ужин в шикарном ресторане. Я выпила чуть вина. И вдруг почувствовала, что начинаю отключаться. Я приняла позу, чтобы быть ближе к полу и потеряла сознание. Очнулась, когда уже лежала на диване, а вокруг меня все толпились. Мимо проходил Саша Ревва с женой Анжеликой. Он тогда еще не пел на сцене, а только в кругу друзей. И она ему говорит: "Я ж тебе говорила, что хватит петь. Вон, Анфисе от твоего голоса подурнело!". Им было смешно, а мне не очень».