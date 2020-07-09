Анфиса Чехова в купальнике «божьей коровки» похвасталась шикарными формами: «Какая красивая девушка!»

Анфиса Чехова отдыхает на берегу моря. И там делает красивые фото в купальниках. Правда, не так часто, как этого хотели бы ее поклонники. В очередном посте телеведущая показа, как выглядит в ярко-красном бикини с черным горохом.

Костюм «божьей коровки» подчеркнул шикарную фигуру Чеховой. «За эти четыре дня я сделала только два фото и оба в купальниках. Как вам мой образ в стиле Леди Баг?», — поинтересовалась она у подписчиков.