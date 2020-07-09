Анфиса Чехова в купальнике «божьей коровки» похвасталась шикарными формами: «Какая красивая девушка!»
Фото: www.instagram.com/achekhova/
Анфиса Чехова отдыхает на берегу моря. И там делает красивые фото в купальниках. Правда, не так часто, как этого хотели бы ее поклонники. В очередном посте телеведущая показа, как выглядит в ярко-красном бикини с черным горохом.
Костюм «божьей коровки» подчеркнул шикарную фигуру Чеховой. «За эти четыре дня я сделала только два фото и оба в купальниках. Как вам мой образ в стиле Леди Баг?», — поинтересовалась она у подписчиков.
«Значит, появился хороший партнер по сексу», «Обожаю обожать вас. Какая шикарная девушка», «Шикарная фигура», «На вас хоть китайский с рынка купальник будет смотреться шикарно!», «Какая красотка», «теперь вам нужен Суперкот», «Какая вы красотка. Обожаю Анфису», «Анфиса, ваша фигура выше всяких похвал. Восхищаюсь», «В прекрасной форме!», «Фигура — огонь!», «Вы воплощение всего лучшего в женщине», — отметились в комментариях фанаты Чеховой.
А вы оценили образ Анфисы?
Фото и видео: Instagram Анфисы Чеховой
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