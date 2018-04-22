Анфиса Чехова рассказала об отказе от сахара

40-летняя телеведущая Анфиса Чехова в течение последних лет избавилась от пары десятков лишних килограммов. Теперь она с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру и делится с поклонниками советами по похудению. Несколько часов назад в своем Instagram Анфиса рассказала об отказе от белого сахара.

«Я не ем сахар. Вот уже 2 года. Вообще! Ни в блюдах, ни в каких либо продуктах. Заказ еды в ресторане, иногда проходит мучительно для меня и официантов, потому что, даже в суп, повара умудряются добавлять сахар🙄 А, после двух лет сахарного целибата, я чувствую его со страшной силой и распознаю везде. Особенно хорошо моя кожа идентифицирует сахар...правда не сразу, а на следующий день)) На ней выскакивает большой жирный прыщ, который всем своим видом как бы говорит: «Помнишь вчерашних креветок в кисло сладком соусе? Так вот, в соусе был не мёд😈»», — написала Чехова.