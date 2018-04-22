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Анфиса Чехова рассказала об отказе от сахара

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Фото из Instagram Анфисы Чеховой
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Уже два года телеведущая не употребляет продукты с содержанием сахара.

40-летняя телеведущая Анфиса Чехова в течение последних лет избавилась от пары десятков лишних килограммов. Теперь она с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру и делится с поклонниками советами по похудению. Несколько часов назад в своем Instagram Анфиса рассказала об отказе от белого сахара.

«Я не ем сахар. Вот уже 2 года. Вообще! Ни в блюдах, ни в каких либо продуктах. Заказ еды в ресторане, иногда проходит мучительно для меня и официантов, потому что, даже в суп, повара умудряются добавлять сахар🙄 А, после двух лет сахарного целибата, я чувствую его со страшной силой и распознаю везде. Особенно хорошо моя кожа идентифицирует сахар...правда не сразу, а на следующий день)) На ней выскакивает большой жирный прыщ, который всем своим видом как бы говорит: «Помнишь вчерашних креветок в кисло сладком соусе? Так вот, в соусе был не мёд😈»», — написала Чехова.

Телеведущая также поведала о проблемах с поиском блюд без сахара в различных кафе: «Иногда я чувствую себя белой вороной, вот как сегодня, когда в кафе здорового питания, в которое мы заехали на завтрак, оказалось всё здОрово приправлено сахаром. Становится обидно, что в нашем мире, здоровую еду приходится искать, как трюфель, добывать как руду и просеивать как золото среди песка! Как будто это что-то нелегальное, запрещенное законом🙀 Помню, в Нью-йорке официанты смеялись в голос, когда я спрашивала есть ли у них десерт без сахара. На Бали и в Москве с этим попроще. Полезные сладости делают в сыроедческих кафе и продают через инстаграм».

Анфиса отметила, каких результатов добилась после отказа от сахара: «То что я приобрела, отказавшись от сахара, с лихвой компенсирует все эти … неудобства🙈😂 Свежий вид, хорошая кожа, отсутствие вялости, апатии и головных болей, энергичность, стройность, отсутствие каких либо проблем с ЖКТ и главное стойкий иммунитет, которому всё ни почём)))».

А вы едите сахар?

Фото: instagram

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