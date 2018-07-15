Анфиса Чехова готовится к замужеству и рождению дочери

40-летняя Анфиса Чехова воспитывает сына Соломона, с отцом которого, Гурамом Баблишвили, разошлась в минувшем году. Телеведущая не раскрывает личную жизнь, однако надеется через некоторое время вновь выйти замуж и стать мамой.

О своих грандиозных планах Анфиса рассказала во время празднования дня рождения своей мамы и ее брата. «Я пожелала маме хорошего зятя и внучку в следующем году», — поделилась Чехова в Instagram.