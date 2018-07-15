Анфиса Чехова готовится к замужеству и рождению дочери

40-летняя Анфиса Чехова воспитывает сына Соломона, с отцом которого, Гурамом Баблишвили, разошлась в минувшем году. Телеведущая не раскрывает личную жизнь, однако надеется через некоторое время вновь выйти замуж и стать мамой.
О своих грандиозных планах Анфиса рассказала во время празднования дня рождения своей мамы и ее брата. «Я пожелала маме хорошего зятя и внучку в следующем году», — поделилась Чехова в Instagram.
Пока вся страна смотрит финал ЧМ, моя мама @natalia_knipper и дядя Серж празднуют ДР. Они двойняшки. И мне с ними очень повезло😍 Я пожелала своей маме хорошего зятя и внучку в следующем году😉 А у дяди неделю назад родился внук👼🏼 Так, что пока французы уделывают хорватию, у нас тут украинский банкет😂
Поклонники звезды уверены, что такая красотка не может долго оставаться одной и, наверняка, у нее уже есть возлюбленный.
Напомним, Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили были вместе в течение восьми лет. В 2012 году у пары родился сын, а спустя три года они официально зарегистрировали отношения.
Фото: instagram