Телеведущая опубликовала в Instagram новую фотографию

За последние несколько месяцев Анфиса Чехова похудела на двадцать килограммов. Правильное питание, отказ от молочной продукции и сахара, а также физические нагрузки помогли телеведущей избавиться от лишнего веса. Сегодня знаменитость опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в облегающем комбинезоне для занятий йогой, подчеркнувшем ее подтянутые формы. «За ухо тебе закину ногу, ты не думай — это просто йога😜», — подписала снимок Анфиса, сопроводив хештэгом #yogalover (любитель йоги. — Прим.ред.).

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Ноя 18 2017 в 2:14 PST

Фолловеры восхитились стройной фигурой телеведущей: «Ммм... какая красивая и пластичная!», «Какие изгибы!», «Хорошенькая», «Анфиса как всегда блещет ! Шикарная женщина!», «Похудевшая, похорошевшая, родившая сына, мама-красавица!», «С каждым днем все лучше и лучше».

Напомним, недавно Анфиса Чехова рассказала о разводе с Гурамом Баблишвили. Ради сына Соломона супруги сохранили хорошие отношения.

Фото: instagram