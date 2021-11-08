Анфиса Чехова призналась, что из-за лишнего веса годами уменьшала себя на фото

За последнее время Анфиса Чехова добилась колоссальных успехов в плане похудения — звезда сбросила 25 килограмм благодаря правильно выстроенному питанию и заботе о своем теле и здоровье. Своими успехами и секретами хорошей фигуры артистка активно делится с подписчиками в своем Instagram и рассказывает о том, как боролась с комплексами, которые вызывал в ней «лишний вес ».

На этот раз Чехова поделилась со своей аудиторией старыми фотографиями, которые ее подписчики ранее уже видели в аккаунте. Однако на этот раз певица вынесла на всеобщее обозрение одну важную деталь — применение фотошопа.

«Мой вес был почти 100 килограммов. В 2014-2016 годах я скрывала себя. Я не снималась в российских телепрограммах, не публиковала видео и сильно фотошопила снимки. Я редактировала фото, уменьшая свои объемы почти в два раза», — откровенничает телеведущая.

Также Чехова отмечает, что даже не смотря на изрядную коррекцию фигуры в комментариях под ее фотографиями все равно находились недоброжелатели, которые критиковали ее и отмечали наличие лишнего веса у телеведущей.