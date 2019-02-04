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Анфиса Чехова показала фото с брутальным красавцем и рассказала о съемках постельных сцен

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анфиса Чехова

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41-летняя Анфиса Чехова рассказала о своем опыте съемок с мужчинами.

Фотография с брутальным красавцем, которой поделилась в своем блоге Анфиса Чехова, очаровала ее подписчиц. Контраст между хрупкой фигуркой похудевшей звезды и мощным торсом ее партнера навеял сравнения с Дюймовочкой и Снежным Человеком.

«Давненько в моей ленте не было мужчин... особенно стоящих так близко. Лукас, спасибо за отличную работу, за терпение, за твой веселый и легкий нрав, несмотря на всю брутальность. Снимать сцены любви ой как нелегко, а еще дико смешно и приятно. Лукас профессиональный фитнес фото модель, но с ролью справился не хуже любого актера. Подробности съемок можно посмотреть в сториес. Правда, если вам еще нет 18-ти или вы пуританин, советую воздержаться от просмотра», — поделилась звезда впечатлениями.

Впрочем, видео из сториз звезды оказались вполне сдержанными.

«За всю мою небольшую кино карьеру у меня, дай бог памяти, было 2 постельных сцены. И обе комические. Одна с Иваном Охлобыстином, в ту пору он еще даже был батюшкой, и наша постельная сцены была щекотательная. А вторая с Геной Букиным, то есть Витей Логиновым. И ржали невероятно во время этого, то ли от неловкости, то ли просто "постельные сцены" дико смешные, если не по настоящему», вспоминает звезда забавные съемки с другими партнерами.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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