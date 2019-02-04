Анфиса Чехова показала фото с брутальным красавцем и рассказала о съемках постельных сцен

«За всю мою небольшую кино карьеру у меня, дай бог памяти, было 2 постельных сцены. И обе комические. Одна с Иваном Охлобыстином, в ту пору он еще даже был батюшкой, и наша постельная сцены была щекотательная. А вторая с Геной Букиным, то есть Витей Логиновым. И ржали невероятно во время этого, то ли от неловкости, то ли просто "постельные сцены" дико смешные, если не по настоящему», вспоминает звезда забавные съемки с другими партнерами.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram