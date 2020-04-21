Анфиса Чехова поделилась рецептом противовирусной каши и нарвалась на жесткую критику
Фото: Instagram
Знаменитости во время вынужденного «простоя» из-за коронавируса массово проводят прямые эфиры в Instagram и кулинарят. Не стала исключением и телеведущая Анфиса Чехова. Она поделилась с подписчиками рецептом противовирусной каши, которая, по ее мнению, укрепляет иммунитет, и, значит, помогает в борьбе с недугами.
«Кое-что о моем завтраке. Обычно я готовлю кашу, которую, попробовав раз, уже невозможно забыть. Правда некоторым она приходит в ночных кошмарах. Но это зависит от того, насколько "кашный" вы человек. Вот я обожаю каши и придумала варить именно такую, которая будет не только вкусная, но и полезная. А вы "кашелюб" или "кашененавистник"?», — поинтересовалась Анфиса у подписчиков.
Однако многие подписчики скептически отнеслись к советам Анфисы, обвинив ее в том, что она похвасталась рецептом из таких ингредиентов, которые простые люди не могут себе позволить.
«Ну вы бы еще написали сколько этот стоит, а то народу сейчас как раз самое время покупать миндальное молоко и овсянку без глютена. Я поражаюсь вам, людям из телека, вы что на другой планете живете? Все мы понимаем, что у вас бабла намеренно, но зачем это надо именно сейчас показывать?», «У многих из жиров, одна соль! Этот рецепт для поваров, готовящих в домах на Рублевке! У миллионов людей нет возможности питаться вкусно и правильно продуктами. поддерживающими иммунитет!», «Чем заменить сахар? Ну как без глюкозы-то мозгу нашему», «Это те ингредиенты, которых у людей нет в холодильнике!», — полетели в адрес Анфисы Чеховой обвинения.
А вы на чьей стороне?
Фото и видео: Instagram
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