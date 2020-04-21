Анфиса Чехова поделилась рецептом противовирусной каши и нарвалась на жесткую критику

Однако многие подписчики скептически отнеслись к советам Анфисы, обвинив ее в том, что она похвасталась рецептом из таких ингредиентов, которые простые люди не могут себе позволить.

«Ну вы бы еще написали сколько этот стоит, а то народу сейчас как раз самое время покупать миндальное молоко и овсянку без глютена. Я поражаюсь вам, людям из телека, вы что на другой планете живете? Все мы понимаем, что у вас бабла намеренно, но зачем это надо именно сейчас показывать?», «У многих из жиров, одна соль! Этот рецепт для поваров, готовящих в домах на Рублевке! У миллионов людей нет возможности питаться вкусно и правильно продуктами. поддерживающими иммунитет!», «Чем заменить сахар? Ну как без глюкозы-то мозгу нашему», «Это те ингредиенты, которых у людей нет в холодильнике!», — полетели в адрес Анфисы Чеховой обвинения.

А вы на чьей стороне?