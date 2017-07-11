Телеведущая рассказала о печальном опыте похудения

Анфиса Чехова неустанно дает поклонникам советы по поводу похудения, а также делится своими историями о попытках сбросить ненавистные килограммы. Из-за этого многие компании, продающие различные средства для снижения веса, просят Анфису стать лицом их продукции. Но, как призналась Чехова, она не может пойти наперекор своей совести, ведь по личному опыту знает, к чему может привести их употребление. Для ведущей чудо-таблетки для похудения стали главной причиной серьезных проблем со здоровьем.

«В юности я выпила много таких таблеток, результат от некоторых из них был ошеломляющий. НО! Килограммы, сброшенные таким путем, рано или поздно возвращаются, а вместе с ними и проблемы со здоровьем! На регулярном употреблении таких таблеток с 19 до 26 лет, я заработала себе ВСД и приобрела панические атаки и проблемы с ЖКТ, а похудеть естественным способом, после таблеток, становится гораздо сложнее!», - рассказала она.

Чехова уверена – любое похудение начинается с любви к себе: «Худеть-это не только не жрать и заниматься спортом, это полностью менять свой образ жизни и мыслей, это становиться совсем другим человеком! Никакие таблетки, баллоны в желудок, липосакции не заменят человеку самого главного, любящего и понимающего помощника и союзника-самого себя».

Фото: instagram.com, globallookpress.com